Enzo Paolo Turchi curiosità: che studi ha fatto il concorrente del Grande Fratello

Enzo Paolo Turchi ha una carriera straordinaria come ballerino e coreografo, ma sapete che studi ha fatto? Ecco la verità.

Enzo Paolo Turchi, con una carriera straordinaria alle spalle, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando come concorrente al Grande Fratello 2024. A distanza di due mesi dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia, il coreografo sembra pronto a lasciare il reality per tornare dalla moglie Carmen Russo e dalla figlia Maria con cui vive in una splendida casa a Roma. Pur essendo nato e cresciuto a Napoli, Enzo Paolo ha scelto Roma come città in cui vivere e far crescere la sua bambina.

Una scelta quasi obbligata quella del coreografo che, sin da giovanissimo, ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo che gli ha dato la possibilità di riscattarsi e cambiare la sua vita. Cresciuto nei Quartieri Spagnoli in una famiglia di umili origini con qualche difficoltà economica, Enzo Paolo ha trovato nella danza la propria strada, ma cosa ha studiato esattamente il coreografo?

Enzo Paolo Turchi curiosità: ecco cosa ha studiato

Non ha avuto un’infanzia facile Enzo Paolo Turchi che, da bambino, è cresciuto con la madre e la sorella dopo essere stato abbandonato dal padre. “Da bambino ho fatto la fame, sono cresciuto nelle strade dei Quartieri Spagnoli. Quando avevo quattro anni mio padre ci abbandonò – a me e mia sorella Lidia – e mia madre, che già aveva visto morire due figlie, uccise da un carro armato, perse la testa. Spariva per giorni. Così mi ritrovai a dormire dove capitava e a fare le pulizie in una bisca per mangiare almeno un panino”, ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il messaggero.

All’epoca, la povertà e la voglia di emergere e cambiare la propria vita spinsero Enzo Paolo a trovare un’alternativa che trovò nella danza. Il marito di Carmen Russo, infatti, ha dedicato tutta la propria vita alla danza. La madre, infatti, nonostante tutte le difficoltà, decise di iscriverlo alla scuola di danza classica del Teatro San Carlo di Napoli.

Una scelta che premia Enzo Paolo che, sin da subito, dimostra di avere doti tecniche e fisiche per emergere al punto da diplomarsi a soli 16 anni e mezzo. Inizia così la sua straordinaria carriera durante la quale è stato primo ballerino del Teatro San Carlo per poi conquistare il mondo della televisione italiana lavorando per anni accanto a Raffaella Carrà e danzando in tutti gli show televisivi più amati.