Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, la figlia è la fotocopia del papà: due gocce d’acqua

Maria, la figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo è identica al coreografo: la bambina è la fotocopia del padre.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, sposati dal 1987, sono ogni giorno, sempre più uniti e innamorati. Dal primo incontro, tra i due è scattata una scintilla speciale che li ha portati all’altare e a condividere tutto insieme. Per amore di Carmen, Enzo Paolo Turchi, coreografo di fama, ha anche rinunciato ad alcune opportunità lavorative per poter lavorare principalmente con la moglie. Un amore unico e grande quello dei due artisti che non hanno mai abbandonato il sogno di diventare genitori.

Un sogno che si è realizzato nel 2013 quando è nata Maria, l’unica figlia della coppia che, con il suo arrivo, ha coronato un amore da favola. Oggi, Maria ha undici anni, è una bambina sportiva, allegra, amante degli animali e della musica ed è assolutamente la fotocopia del papà.

Maria identica a papà Enzo Paolo Turchi: la somiglianza è impressionante

Maria è una bambina amatissima da mamma Carmen e papà Enzo Paolo che hanno cercato con tanta determinazione il suo arrivo. Innamorati perdutamente della bambina, la showgirl e il coreografo dedicano la maggior parte del loro tempo a Maria che è legatissima ad entrambi i genitori. Durante l’esperienza di Carmen Russo nella casa del Grande Fratello Vip, ad occuparsi di Maria, è stato Enzo Paolo che ha perso la testa da quando i suoi occhi hanno incontrato quelli della sua bambina.

Proprio durante le prime ore di permanenza nella casa del Grande Fratello 2024 di cui è concorrente ufficiale, il coreografo si è lasciato andare ad una confessione che ha emozionato i coinquilini e il pubblico sintonizzato sulla diretta. A 75 anni, Enzo Paolo ha ammesso di aver paura di non avere abbastanza tempo per accompagnare la figlia Maria in tutte le esperienze più importanti della sua vita trattenendo a stento le lacrime.

Parola di un papà decisamente innamorato della sua bambina che, fisicamente, lo ricorda tantissimo. Nei lineamenti, Maria è un mix perfetto di mamma e papà anche se in tanti vedono una somiglianza maggiore con il coreografo. Carmen, inoltre, ha spiegato che è davvero difficile essere severi con Maria che è una bambina forte, ma anche molto dolce.

“Noi abbiamo distinto la nostra vita prima e dopo Maria. Quella di prima è stata ricca di successi e di lavoro, ma quella di oggi è pazzesca. Ce la stiamo godendo perché, non essendo più adolescenti, abbiamo molto tempo libero. Non avremmo mai immaginato che un figlio ci potesse regalare tanta ricchezza”, ha dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa.