“Era un incubo, se ne è sbarazzato”, la decisione drastica di Re Carlo

Dopo la morte dell’adorata mamma, la Regina Elisabetta, Re Carlo ha preso una decisione drastica e discutibile.

Diventare Re comporta sicuramente dei privilegi, ma anche dei doveri che, in alcuni casi, diventano pesanti da sopportare. Ne sa qualcosa Carlo che, dopo la morte della Regina Elisabetta, ha ereditato non solo il Regno, ma anche il compito di occuparsi degli amati cagnolini della Regina, i corgi.

La Regina Elisabetta amava tantissimo i suoi adorati cagnolini a cui non faceva mai mancare assolutamente nulla. Come erede al trono, Carlo ha così ereditato anche il compito di prendersi cura di loro ma, di frotne ad una responsabilità così grande e impoortanto, il padre di William e Harry ha preso una decisione drastica affidando i cagnolini alle cure di suo fratello Andrea.

Re Carlo: ecco perchè ha sfrattato i Corgi

I cani della Regina Elisabetta erano totalmente liberi di scorazzare per il Palazzo e, spesso, erano immortalati anche nelle foto ufficiali. Amante in generale degli animali, la Regina Elisabetta aveva un vero e proprio debole per i Corgi al punto che, in tutta la sua esistenza, ne ha avuti circa trenta. Negli ultimi anni della vita della Regina, però, il numero si era ridotto perché non voleva lasciarlo soli in seguito alla sua morte.

Quando la Regina è venuta a mancare, solo due Corgi sono rimasti orfani di Elisabetta che considerava i suoi amati cagnolini un vero dono della vita. Per il resto della famiglia, tuttavia, non è mai stato così. Per Carlo, in particolare, i cani della mamma, sono sempre stati un incubo al punto da averci rinunciato senza alcun problema. A rivelarlo è stato lo scrittore Craig Brown che, nella sua nuova biografia, Q: A Voyage Around the Queen, ha raccontato i disastri che erano fare i cani della Regina.

“I corgi sono, a quanto pare, imprevedibili e capricciosi, un minuto coccolosi, quello dopo psicopatici, i Corleone del mondo canino”, scrive Brown che racconta nel suo libro la storia di Dookie, il primo Corgie della Regina che era solito mordicchiare i talloni di tutti gli ospiti del Palazzo.

“Dookie non limitava la sua aggressività agli esseri umani: attaccava volentieri le sedie della sala da pranzo del Royal Lodge, la casa di famiglia a Windsor Great Park”, ha aggiunto ancora lo scrittore secondo cui i cani della Regina erano anche particolarmente viziati al punto de seguire una loro dieta. Tutti questi motivi hanno così spinto Carlo a risolvere il problema alla radice affidando i cagnoli della mamma al fratello Andrea.