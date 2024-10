Eros Ramazzotti e la tronista di Uomini e Donne più bella di sempre: cosa sta succedendo

Eros Ramazzotti in compagnia della tronista di Uomini e Donne più bella: ecco cosa sta accadendo e la verità su una foto virale.

Una foto di Eros Ramazzotti in compagnia di un’ex tronista di Uomini e Donne ha scatenato nuovi gossip intorno al cantautore romano che ha appena compiuto 61 anni. Reduce dalla storia finita con Dalila Gelsomino a cui è stato legato due anni, Eros, quando non lavora, trascorre le proprie giornate con amici e parenti. Nelle scorse ore, tuttavia, è apparsa sui social una foto in cui il cantautore è in compagnia di un’ex protagonista del programma di Maria De Filippi.

Lei si chiama Natalia Angelini ed è una delle troniste più belle e più amate dal pubblico. A pubblicare la foto è stata proprio l’ex tronista che, sul proprio profilo Instagram, per augurare buon compleanno al cantante, ha condiviso una serie di foto tra le quali quella che potete vedere più in basso.

Eros Ramazzotti e Natalia Angelini: tutta la verità

“Buon compleanno Eros”, scrive Natalia Angelini sui social usando l’hashtag #amore e scatenando, così, il gossip. Tra l’ex tronista e Eros Ramazzotti, tuttavia, non c’è alcuna storia d’amore. I due, infatti, si conoscono da anni e sin nel 2009, a chiarire la natura del loro rapporto, era stata la stessa Natalia. “Conosco Eros da tre anni e pranzo sempre a casa sua” raccontava all’epoca Natalia Angelini a Star Tv. della sua amicizia con eros rivela. “E’ la prima persona con cui ho fatto amicizia a Milano, quando mi sono trasferita da Fasano”.

Da quel momento, i due non hanno mai perso i contatti e l’amicizia dura ancora oggi. Per festeggiare il suo 61esimo compleanno, dunque, Ramazzotti ha scelto di avere vicino gli amici e tra questi c’è anche Natalia Angelini che ha così condiviso sui social alcuni momenti del giorno dedicato al cantautore romano.

Classe 1984, Natalia Angelini ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella ma la grande popolarità è arrivata nel 2008 quando ha partecipato a Uomini e Donne. Il suo trono, pur non essendosi concluso con una scelta, è rimasto comunque nel cuore del pubblico. All’epoca, infatti, dopo due mesi, non riuscendo a vivere serenamente l’avventura, decise di abbandonare il programma senza scegliere nessuno dei suoi corteggiatori. Successivamente, ha partecipato anche a Temptation Island in qualità di tentatrice nell’edizione trasmessa nel 2014.