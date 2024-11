Eterno visionario: trailer, cast e trama del film scritto e diretto da Michele Placido

Il 7 novembre esce nelle sale Eterno visionario, un film scritto e diretto da Michele Placido. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 19 ottobre, il film di Placido racconta una parte cruciale della vita del poeta e scrittore Luigi Pirandello.

Si tratta del quindicesimo film da regista di Michele Placido, dopo L’ombra di Caravaggio uscito nel 2022. Nello stesso anno, l’attore e regista ha diretto anche un cortometraggio, Presto sarà domani. Il film biografico Eterno visionario è stato sceneggiato dallo stesso Placido, con la collaborazione di Toni Trupia (Vallanzasca – Gli angeli del male) e dello scrittore e giornalista Matteo Collura. Il film uscirà nelle sale il 7 novembre. Scopriamo trailer, cast e trama del film.

Eterno visionario: trama e trailer del film

Il film racconta di un periodo ben preciso della vita di Luigi Pirandello. Nel 1934, poco prima di ricevere il Premio Nobel per la letteratura, Pirandello rivive nella mente il fascino dei personaggi che hanno ispirato le sue opere, rivelando la propria umanità, le passioni e le ossessioni più profonde dell’artista. In questo periodo, Pirandello soccombe a un amore travolgente e impossibile per una donna, Marta Abba, e al suo rapporto con la dolorosa follia della moglie Antonietta Portulano.

Il racconto si snoda attraverso diversi scenari affascinanti. Sono quelli che abbracciano Roma, la Stoccolma dei Nobel, la vivace Berlino dei cabaret e la Sicilia rurale degli zolfatari. Ma anche la Milano dei primi del Novecento e l’America che ha consacrato il suo genio.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 7 novembre.

Eterno visionario: il cast del film

Il cast è composto da attori di altissimo livello. Fabrizio Bentivoglio (3 David di Donatello) interpreta il ruolo di Luigi Pirandello. Valeria Bruni Tedeschi (4 David di Donatello) veste i panni di Antonietta Portulano e Federica Vincenti (Tulpa – Perdizioni mortali, Piano, solo) quelli di Marta Abba. Nel cast troviamo anche: Giancarlo Commare (Maschile plurale, Nuovo Olimpo), Aurora Giovinazzo (The Cage – Nella gabbia, Freaks Out) ed Edoardo Purgatori (Flaminia, Siccità). Fanno parte del cast anche lo stesso Michele Placido e la cantante e attrice tedesca Ute Lemper.