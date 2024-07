Eva Amurri si è sposata in abito bianco che metteva in particolare evidenza il suo seno abbondante – Blitzquootidiano.it (foto da Istagram)

Eva Amurri ha sposato il suo chef Ian Hock con un abito bianco che ha fatto alzare qualche sopracciglio. il suo seno abbondante era messso in particolare evidenza o, come lei stessa ha scritto, non è stato ‘messo via’.

Eva Amurri è figlia di Susan Sarandon e del regista italiano Franco Amurri, figlio di Antonio Amurri, mitico direttore del Travaso, autore di decine di canzoni di successo e acclamato autore della tv italiana degli anni ’60.

ABITO DI NOZZE PER EVA AMURRI

Eva Amurri, scrive Hedy Phillips su People, indossava uno splendido abito senza spalline di Kim Kassas. Riepilogando il suo grande giorno (che ha condiviso esclusivamente con PEOPLE) nelle sue storie di Instagram del 30 giugno, l’attrice e blogger di lifestyle ha scritto sopra una foto con il suo nuovo marito, “a chiunque si scandalizzi del fatto che il mio seno non sia stato ‘messo via’.. ..”

“Sentitevi liberi di fare uno screenshot per dopo”, ha aggiunto Amurri, 39 anni, su un’inquadratura ingrandita del suo petto con un’emoji con la faccia baciata.

L’abito di Amurri era un modello con corsetto che aveva acquistato a Bridal Reflections a New York City. “Adoro il suo aspetto vintage e il suo aspetto ultra femminile senza essere eccessivamente gonfio”, ha detto a PEOPLE. “Volevo sentirmi sexy ma elegante, e penso che il vestito raggiunga l’equilibrio perfetto.”

Lo ha abbinato, nota Hedy Phillips “a un velo drammatico che si è accumulato intorno a lei e non ha fatto altro che amplificare il glamour”.

Il matrimonio, che si è tenuto alla Windrift Hall nella Hudson Valley di New York, si è svolto davanti a 40 ospiti e sotto una pioggia abbondante, ha rivelato anche Amurri nelle sue storie su Instagram. Ha scritto sui social media che hanno dovuto modificare la cerimonia all’ultimo minuto e l’acconciatura su cui ha trascorso due ore si è rivelata “discutibile”. Ma non le importava perché alla fine tutto è andato esattamente come avrebbe dovuto essere. Ha anche scherzato dicendo che la pelle di tutti era bellissima sotto la pioggia.

“Volevamo scriverci reciprocamente le nostre lettere d’amore da leggere come promesse, il che era così speciale per noi”, ha detto a PEOPLE. “Inoltre non abbiamo organizzato alcuna festa nuziale oltre ai bambini, ed è stato perfetto. Il maggiore [suo figlio] mi ha accompagnato lungo la navata, ed è stata un’esperienza che non dimenticherò mai”.

Tutti e tre i figli di Amurri – la figlia Marlowe Mae, 9 anni, e i figli Major James, 7, e Mateo Antoni, 4, che condivide con l’ex marito Kyle Martino – erano coinvolti nella cerimonia.

Dopo la cerimonia, ha indossato un secondo look: un miniabito di Kim Kassas con finiture di piume, pizzo floreale e scintillii, abbinato a delle Nike Air Force One personalizzate impreziosite da perle.

INCONTRO AL RISTORANTE

Eva Amurri ha conosciuto i suo nnuovo marito 4 anni fa una sera quando è andata a cena nel suo ristorante a Westport, nel Connecticut.

All’epoca Amurri ha descritto la statura del suo nuovo fidanzato sul suo blog, scrivendo: “Anche lui è 193 cm e mi fa sentire come una piccola persona, cosa che a 178 cm per me NON è facile da fare.”

La mamma single ha detto che la coppia “ha finito per chiacchierare” al suo ristorante e ha avuto “una connessione e una scintilla immediate”, aggiungendo che dopo una serie di scambi di messaggi ha scoperto che “non era affatto intimidito dalle mie circostanze”.

Nel marzo 2020, Amurri aveva finalizzato il divorzio dall’ex calciatore e conduttore sportivo Kyle Martino dopo nove anni di matrimonio. A quel tempo era incinta del loro terzo figlio.