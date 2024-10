Fabio Fazio stipendio e patrimonio: quanto guadagna il conduttore

Quanto guadagna Fabio Fazio? Ecco lo stipendio e il patrimonio del conduttore di Che tempo che fa dopo il passaggio sul Nove.

Dopo anni trascorsi in Rai, Fabio Fazio ha sposato il progetto del “Nove” dove continua a condurre il suo programma storico ovvero Che tempo che fa. Quella di Fazio è una carriera lunghissima che gli ha permesso di guadagnare cifre importanti nel corso degli anni anche grazie a programmi di enorme successo come il Festival di Sanremo. Con il passaggio sul Nove, i guadagni di Fazio sono cambiati, ma quanto ha guadagnato il conduttore in tanti anni di carriera?

Con l’addio di Fazio, la Rai ha perso una colonna portante dal momento che, con Che tempo che fa, secondo indiscrezioni, guadagnava 1 milione di euro a puntata con la pubblicità. Nel corso della lunga permanenza in Rai, gli stipendi di Fazio sono cambiati, ma quanto ha guadagnato nel corso degli anni?

Stipendio Fabio Fazio: quanto ha guadagnato in Rai e quanto guadagna sul Nove

Il primo stipendio importante di Fazio in Rai è quello che ha ottenuto con “Quelli che il calcio”, la trasmissione che gli ha regalato anche una grande popolarità e con cui ha incassato 1,3 miliardi di vecchie lire. Il secondo programma di maggior successo condotto da Fazio è “Che tempo che fa” che ha debuttato nel 2003 e che, dopo anni di messa in onda sulla Rai, è attualmente trasmesso dal Nove.

A svelare i guadagni con Che tempo che fa, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il conduttore dichiarò: “2 milioni e 240 mila euro l’anno, per quattro anni. Il totale fa 8 milioni 960.000; ma, non si sa perché, tutti i giornali hanno scritto 11 milioni e 200”. In 20 anni di Che tempo che fa, Fazio ha guadagnato 45 milioni di euro. Difficile, dunque, stabilire l’effettivo patrimonio del conduttore che dovrebbe essere davvero ingente. Fazio, inoltre, ha anche condotto il Festival di Sanremo nel 2014 percependo un cachet da 600mila euro.

Dopo l’addio alla Rai, Fazio ha firmato con Warner Bros. Stando ad alcune indiscrezioni, il contratto garantirebbe al conduttore uno stipendio più alto rispetto a quello percepito in Rai. Attualmente, pare che lo stipendio del conduttore sia di 2,5 milioni di euro a stagione televisiva, 300 mila euro in più rispetto alla tv di Stato.

Cifre importanti, dunque, quelle guadagnate dal conduttore che, in oltre 40 anni di carriera, è riuscito ad accumulare un patrimonio davvero ingente.