La Famiglia Reale sta vivendo un periodo di profondo lutto, dato che è venuto a mancare l’amatissimo Principe. La notizia è straziante.

Il 2024 è stato sicuramente un anno molto difficile per la monarchia mondiale, dato che ha fatto capolino il mostro della malattia. Sia Re Carlo che la Principessa del Galles Kate Middleton hanno infatti attraversato una dura battaglia contro il tumore, che è comparso improvvisamente nelle loro vite e che li ha messi a dura prova. Per fortuna sembrano entrambi stare molto meglio adesso, anche perché sono tornati a ricoprire i propri ruoli istituzionali e ad apparire pubblicamente dopo molto tempo.

Milioni di sudditi sono però rimasti sconvolti quando hanno appreso la notizia di un lutto improvviso. Il Principe è infatti scomparso per sempre.

Lutto per la Famiglia Reale: chi è morto

A darne il triste annuncio è stata la Cassa Reale di Lussemburgo dato che è morto il Principe Federico, figlio del Principe Roberto e della moglie Julia di Nassau. Il ragazzo aveva infatti 22 anni e stava combattendo contro una rara malattia. Il nipote del Granduca Henri è quindi scomparso il 28 febbraio, ma l’annuncio è stato dato solo adesso da parte della Famiglia Reale, che ha reso omaggio al giovanissimo con un post social. A farlo andare via per sempre è appunto stata la POLG, una patologia che gli era stata diagnosticata quando aveva solo 14 anni.

Proprio per questo motivo, i genitori avevano creato la Fondazione POLG, finalizzata a sostenere la ricerca su questa patologia. “È con grande tristezza che mia moglie e io vorremmo informarvi della scomparsa di nostro figlio, fondatore e direttore creativo della POLG Foundation, Federico“, si legge sui canali social della Famiglia Reale, “Venerdì scorso, 28 febbraio, in occasione della Giornata delle malattie rare, il nostro amato figlio ci ha chiamato nella sua stanza per parlarci per l’ultima volta. Federico ha trovato la forza e il coraggio di dire addio a ciascuno di noi, a turno: suo fratello Alexander; sua sorella Charlotte; me; i suoi tre cugini, Charly, Louis e Donall; suo cognato Mansour; e infine, sua zia Charlotte e suo zio Mark. Aveva già raccontato alla sua straordinaria madre tutto ciò che sentiva nel suo cuore”.

Sullo stesso post è inoltre stato scritto che la malattia di cui soffriva Federico è spesso difficile da riconoscere. “Le famiglie dei pazienti potrebbero non sapere mai di cosa soffrono“, ha continuato il papà del ragazzo, “poiché possono essere identificate molto tardi nella loro progressione”.