Federica Panicucci furiosa a Mattino 4, arriva l’avvertimento improvviso

Federica Panicucci furiosa a Mattino 4: il delicato argomento affrontato in puntata fa perdere la pazienza alla conduttrice.

Mediaset punta molto sull’informazione e, nel palinsesto della stagione televisiva 2024/2025 sono diversi i programmi in onda. Se canale 5 trasmette, dal lunedì al venerdì, Mattino 5, su Rete 4, dalla scorsa stagione, ha debuttato Mattino 4. Al timone di entrambe le trasmissioni c’è Federica Panicucci che presenta Mattino 4 con il collega Roberto Paoletti. Volto tra i più popolari della televisione italiana, la Panicucci è ormai una colonna portante di Mediaset dove riesce a condurre programmi di ogni tipo, da quelli di intrattenimento a quelli di attualità.

Con Mattino 4, però, la conduttrice si concentra principalmente sui principali fatti di cronana. Nella puntata trasmessa il 26 settembre 2024, la Panicucci e Roberto Paoletti, insieme ai vari ospiti, hanno parlato dei cani pericolosi, un argomento di attualità dopo le recenti aggressioni. Nel corso della discussione, la Panicucci ha così lanciato un avvertimento ai telespettatori.

Federica Panicucci perde la pazienza: cos’è successo a Mattino 4

Tra gli ospiti della puntata di Mattino 4 dedicata ai cani pericolosi c’era anche Michela Vittoria Brambilla da sempre in prima linea per gli animali. Ad un certo punto della puntata, la Panicucci, rivolgendosi ai telespettatori, ha detto: “Vi faccio vedere una cosa tremenda adesso…Se siete sensibili non guardate…Restate su Rete 4, ma magari guardate la finestra…”.

La Panicucci ha poi spiegato che la protagonista del filmato è una donna che picchia brutalmente un cagnolino. “Adesso facciamo vedere questa signora a Trento che picchia selvaggiamente il suo cagnolino…Tu Groppelli non guardare…C’è stata una rivolta popolare…”, ha detto ancora la padrona di casa.

Al termine del servizio, visibilmente turbata, la conduttrice si è mostrata anche perplessa per come si è conclusa la vicenda: la donna, infatti, non è perseguibile dalla legge. Michela Vittoria Brambilla è però intervenuta per dare un’importante informazione al pubblico: “Chi tratterà male un animale potrà andare dietro le sbarre…”, le sue parole.

Nel corso della puntata, poi, Roberto Paoletti e la Panicucci hanno anche parlato di Speedy, il cagnolino che è stato ucciso da un pittbull. “Se siete sensibili questo servizio vi spezzerà il cuore…La storia di Speedy spezzerà il cuore…”, le parole dei conduttori di Mattino 4 che, in una precedente puntata, aveva fatto registrare un clima di fuoco.

Sulla vicenda di Speedy, inoltre, è anche intervenuta la Brambilla: “E’ una storia terribile, la conosco…E’ una storia che strazia l’anima…”, ha concluso.