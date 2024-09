Fedez e Tony Effe: quanto hanno guadagnato con il dissing

Fedez e Tony Effe hanno appassionato tutti con botta e risposta a suon di rap, ma chi ha guadagnato di più con il dissing? Ecco la verità.

C’eravamo tanti amati: potrebbe essere questo il titolo che racchiude l’attuale rapporto tra Fedez e Tony Effe che, per una settimana, hanno appassionato il web con il dissing che ha coinvolto anche Chiara Ferragni. A scatenare la rivalità tra i due rapper sarebbe stata proprio l’amicizia dell’imprenditrice digitale con Tony Effe con cui, dopo la fine del matrimonio con Federico Lucia, è stata più volte pizzicata in compagnia di altri amici. Da qui la rivalità tra i due che, negli scorsi giorni, sono stati i protagonisti di un infuocato dissing.

Prima Tony Effe ha pubblicato 64 Barre di Red Bull a cui Fedez ha risposto con alcune rime sull’infanzia difficile. Poi la nuova risposta di Tony Effe con il brano dal titolo “Chiara” e la controreplica di Fedez con “Allucinazione collettiva“, brano che sembrerebbe aver chiuso definitivamente il dissing.

Fedez e Tony Effe: dai followers alle visualizzazioni, chi ha guadagnato di più

Tante le ipotesi sul dissing sul quale c’è chi pensa che sia stata una mossa di marketing e chi, invece, crede che sia stato tutto vero. Quel che è certo è che il dissing di cui sono stati protagonisti ha regalato non solo popolarità e ulteriore visibilità ai due rapper, ma anche guadagni. Sia su YouTube che su Instagram, i due rapper hanno guadagnato visualizzazioni e followers. La canzone “Chiara” di Tony Effe, ha ottenuto, nel momento in cui scriviamo, più di 6,2 milioni di visualizzazioni mentre “Allucinazione collettiva” di Fedez ha raggiunto poco più di 2 milioni di visualizzazioni.

Per quanto riguarda i followers, come fa sapere Fanpage, il profilo Instagram di Fedez è passato da 14.133.635 a 14.188.156 follower registrando un incremento di + 54.521 follower. Il profilo di Tony Effe, invece, è passato da 2.735.976 a 3.000.087 follower con un incremento di + 264.111 follower.

Anche come like e commenti sotto i post c’è un testa a testa tra i due rapper. Il post con cui è stata annunciata la pubblicazione della canzone “Chiara” ha ottenuto quasi 870mila like e 42,6mila commenti. Il post di “Allucinazione collettiva”, invece, ha raggiunto un milione di like e 27,9mila followers.

Entrambi, dunque, stanno raggiungendo numero importanti sia discograficamente che sui social. E Chiara Ferragni? Ad oggi, il suo profilo Instagram è fermo a 28,8 milioni di followers, in calo dopo il pandoro gate.