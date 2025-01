Il rapper Fedez prima del suo ritorno al Festival di Sanremo ottiene una vendita record da capogiro: ecco di che si tratta

Uno dei protagonisti indiscussi della scena musicale di tutti i tempi è senza dubbio Federico Lucia che tutti conosciamo come Fedez. Insomma, il giovane ha fatto parlare parecchio di sé per via della sua musica, del dissing con l’ex amico Tony Effe e del divorzio da Chiara Ferragni anche se, nel 2025, vi è una novità davvero incredibile che lascia i fan di stucco: andiamo a scoprirla insieme nel corso del nostro articolo.

Negli anni Federico Lucia ha fatto della sua vita un sogno, creando brani meravigliosi, riscoprendo la magia della parole unite al suono della verità, la sua, che ancora oggi per molti è davvero autentica e rispecchia i messaggi da emanare alla società moderna e attuale.

Oltre la musica, Fedez ha fatto centro nel cuore del chiacchiericcio del gossip e della cronaca rosa proprio per il suo matrimonio con l’influencer Chiara Ferragni da cui ha avuto due splendidi bambini, Leone e Vittoria, a cui l’uomo è particolarmente legato. Nonostante la serie, una vita da sogno e tutto quello che si possa desiderare, i due hanno comunicato improvvisamente il loro divorzio e non si è parlato che di questo.

Tra i due non scorre buon sangue, anche se ultimamente il 2025 per Federico si prospetta davvero positivo e pieno di tantissime novità: una di queste ve la sveliamo proprio nel corso del prossimo paragrafo.

Fedez, la prima svolta positiva del suo 2025: ecco di che si tratta

Dopo moltissimi periodi negativi, il 2’25 per Federico si apre nei migliore dei modi per due motivi: il primo è sicuramente quello di vederlo nuovamente al Festival di Sanremo, scelto dal direttore artistico Carlo Conti, il secondo proprio per una novità che lascia di stucco i tantissimi fan: la vendita milionaria della villa Matilda, sul Lago di Como.

La lussuosa villa sulle sponde del Lago di Como, chiamata Villa Matilda, in onore del cane scomparso qualche ano fa, è stata venduta per il prezzo di 11 milioni di euro ad un facoltoso cittadino inglese.

Nell’accordo di separazione, Villa Matilda è finita a Fedez che ha scelto di venderla , non essendo interessato a vivere alle sponde del lago seppur lontano da occhi indiscreti.

Ad aver sofferto di più quella casa, però, è stata certamente la Ferragni che aveva sognato vivere una vita nella massima riservatezza e tranquillità, senza allontanarsi troppo da Milano e dai suoi impegni lavorativi e mondani.