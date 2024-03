Fedez si è aperto su Instagram riguardo al suo primo album “Penisola che non c’è”, uscito nel marzo 2011, definendolo fondamentale per l’avvio della sua carriera. Ha ricordato i concerti al Leoncavallo, dove i suoi genitori vendevano i CD e le magliette, evidenziando il suo percorso artistico. Ha menzionato la sua ex fidanzata, Silvia Brigatti, coinvolta nella fase iniziale della sua carriera, ringraziandola per il contributo ai video musicali.

“Ci sono molto legato perché è il disco che mi ha fatto iniziare la mia vita artistica”. E poi ancora: “Tra i concerti più belli quello al Leoncavallo con mia mamma e mio papà vendevano i miei cd e le mie magliette. Sto invecchiando, raga”. Poi il dettaglio sulla ex fidanzata, con tanto di tag al suo profilo: “Insieme a Penisola che non c’è avevo speso tutti i soldi che avevo per il disco ma non potevo girare i video. Così, mi sono comprato una telecamerina e usai Final Cut 9 che era molto difficile. Imparai a montare i video e i primi video usciti erano girati dalla mia ex fidanzata che taggo e saluto, la Silvia, e poi me li montavo io”.

Chi è Silvia Brigatti, in arte Faty Tattoo

Silvia, nota come Faty Tattoo, è una rinomata tatuatrice con uno studio a Milano. La sua collaborazione con Fedez nei video musicali ha segnato il loro passato condiviso. Nonostante la fine della loro relazione, mantengono un rapporto amichevole. Silvia è stata anche invitata al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, dove scrisse per loro un messaggio, pubblicato su Instagram: “Che possa essere per voi una giornata fantastica, l’inizio di infinite altre. Che possiate essere uno la spalla dell’altro. Che possiate essere uno la forza dell’altro e allo stesso tempo la più grande debolezza”.