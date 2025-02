Ci sarebbe una verità che riguarda la diatriba degli ex Ferragnez che saprebbero tutti a Milano ma che non doveva essere svelata.

E invece Gabriele Parpiglia, celebre giornalista esperto di cronaca rosa, rompendo gli schemi, l’avrebbe rivelata al pubblico attraverso i social, sostenendo che dietro le eclatanti rivelazioni di Fabrizio Corona sui tradimenti reciproci, durante il loro matrimonio, di Fedez e Chiara Ferragni ci sarebbe un accordo tra il rapper di Rozzano e l’ex re dei paparazzi.

Com’è ben noto in questi ultimi giorni Corona ha lanciato una bomba rivelando un quadro tutt’altro che roseo o da famiglia da Mulino Bianco sugli ex famosi coniugi, che hanno guadagnato milioni di euro sulla loro immagine di famiglia unita e “sempre connessa”, con tanto di documentario su Prime che ha reso pubbliche, tra le altre cose, le loro sedute dallo psicologo di coppia.

Secondo Corona, Fedez e Chiara Ferragni si sarebbero traditi reciprocamente. Lui addirittura, innamorato da anni di un’altra donna si sarebbe trovato ad un bivio a pochi giorni dal suo matrimonio con l’imprenditrice digitale, tanto da desistere dal fare il grande passo, che poi avrebbe fatto perchè ormai era troppo tardi (?).

Ci sarebbe un accordo dietro tutto questo?

Le ultime indiscrezioni su Fedez e Chiara Chiara Ferragni hanno sollevato un grande polverone mediatico, perchè di fatto hanno distrutto l’ultima fortezza di credibilità rimasta sulla coppia. Il Pandoro Gate passerebbe addirittura al secondo posto, nella classifica degli scandali, dopo le parole di Fabrizio Corona.

Se Fedez ha solo dichiarato di essersi pentito di aver riposto fiducia in Fabrizio Corona, il legale di Chiara Ferragni ha diffidato l’ex re dei paparazzi chiedendogli 1,1 milioni di euro. Ma ecco che Gabriele Parpiglia lancia un nuovo retroscena: “Fedez e Corona hanno un accordo dettato da più motivi. Più motivi. A Milano lo sanno anche i muri. C’è una verità su Fedez che tutta Milano conosce” tuona Parpiglia senza andare fino in fondo e senza scendere troppo nei dettagli, offrendo un nuovo punto interrogativo su tutta la faccenda.

Il giornalista ed esperto di gossip inoltre invita a riflettere sulla spettacolarizzazione del gossip, definendola ormai una “commedia degli equivoci”: “Questa sceneggiata sta diventando un po’ stucchevole, come una commedia degli equivoci che si trascina per troppe puntate. Intendiamoci, la vita privata delle celebrità è sempre stata un terreno fertile per il pettegolezzo. Ma quando il gossip inizia a somigliare a una partita di tennis, con accuse e smentite che rimbalzano da una parte all’altra, forse è il caso di fermarsi un attimo e fare un respiro profondo. Perché, alla fine della fiera, di tutta questa storia non ne esce bene nessuno. Nemmeno il pubblico, che assiste a questo spettacolo con un misto di voyeurismo e imbarazzo”. Conclude Parpiglia. Ma la domanda rimane: che ulteriore segreto custodisce Fedez?