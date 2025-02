Il Festival di Sanremo 2025 prenderà il via questa sera, martedì 11 febbraio, con la tanto attesa prima serata. Sul celebre palco del Teatro Ariston, la manifestazione sarà condotta da Carlo Conti, affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, che guiderà i 29 artisti in gara. La tradizione vuole che tutti i cantanti si esibiscano durante la serata inaugurale, una scelta particolarmente apprezzata dai discografici poiché consente la pubblicazione immediata dei singoli e della compilation ufficiale del festival.

La scaletta della prima serata

Ad aprire il Festival di Sanremo 2025 sarà un omaggio al pianista e compositore Ezio Bosso, scomparso nel 2020. Carlo Conti, che aveva già ospitato Bosso nel suo secondo Sanremo nel 2016, ricorderà il musicista facendo ascoltare uno dei suoi brani più celebri. Questo tributo introdurrà il tema centrale del festival di quest’anno: “Insieme”.

La prima serata, come da programma, prevede che tutti i 29 cantanti in gara si esibiscano, facendo ascoltare al pubblico a casa le loro canzoni, sebbene in questa fase il voto non arrivi dal pubblico a casa, bensì solo dalla sala stampa, in cui sono inclusi i voti anche della Tv e del web.

Achille Lauro – Incoscienti Giovani

Gaia – Chiamo io chiami tu

Coma_Cose – Cuoricini

Francesco Gabbani – Viva la vita

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Noemi – Se ti innamori muori

Rkomi – Il ritmo delle cose

Modà – Non ti dimentico

Rose Villain – Fuorilegge

Brunori SAS – L’albero delle noci

Irama – Lentamente

Clara – Febbre

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Sarah Toscano – Amarcord

Fedez – Battito

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Joan Thiele – Eco

The Kolors – Tu con chi fai l’amore?

Bresh – La tana del granchio

Marcella Bella – Pelle diamante

Tony Effe – Damme ‘na mano

Elodie – Dimenticarsi alle 7

Olly – Balorda nostalgia

Francesca Michielin – Fango in paradiso

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

Serena Brancale – Anima e core

Rocco Hunt – Mille vot’ ancora

Giorgia – La cura per me

Ospiti della prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 vedrà la partecipazione di ospiti internazionali di rilievo. La cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad eseguiranno insieme “Imagine” di John Lennon, portando un forte messaggio di pace sul palco dell’Ariston. Il loro intervento è previsto intorno alle 22:00. Successivamente, alle 22:30 circa, sarà il turno di Jovanotti, che regalerà al pubblico un set ad alta energia. Con lui si esibirà anche la Rockin’1000 – The Biggest Rock Band on Earth, un supergruppo musicale nato in Italia nel 2014 come tributo ai Foo Fighters, composto da musicisti provenienti da tutto il mondo.

Il voto della sala stampa e la classifica

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, le esibizioni saranno valutate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine della serata, verrà stilata una classifica delle 29 canzoni presentate. Tuttavia, solo le prime cinque posizioni saranno rese note al pubblico, senza svelare l’ordine esatto di piazzamento. Nelle serate successive, il voto sarà integrato anche dalla Giuria Radio e dal Televoto, che contribuiranno a definire la classifica finale.