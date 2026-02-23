Festival di Sanremo 2026, il programma della prima serata: cantanti e ospiti in scaletta
La 76ª edizione del Festival di Sanremo si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio sul palco del Teatro Ariston. La direzione artistica e la conduzione saranno affidate a Carlo Conti, alla sua quinta esperienza alla guida della manifestazione dopo le edizioni 2015, 2016, 2017 e 2025, nonché la seconda consecutiva. Al suo fianco ci sarà la co-conduttrice Laura Pausini. In gara parteciperanno 30 artisti della categoria Big con brani inediti, mentre tra le Nuove Proposte si sfideranno quattro concorrenti selezionati attraverso Sanremo Giovani e Area Sanremo. Come da tradizione, il vincitore della categoria principale rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a maggio a Vienna.
I protagonisti e la prima serata
Durante la prima serata del 24 febbraio si esibiranno tutti i 30 Big, presentando per la prima volta le canzoni in gara. Le performance saranno valutate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che determinerà una classifica provvisoria: al pubblico verranno comunicate soltanto le prime cinque posizioni, senza ordine preciso. Conti e Pausini saranno affiancati dal co-conduttore speciale Can Yaman, volto molto amato anche in Italia. L’attesa è alta per capire quali brani emergeranno già dalla serata inaugurale, spesso decisiva per l’andamento dell’intera competizione.
I brani dei 30 big
- Arisa con Magica favola
- Bambole di Pezza con Resta con me
- Chiello con Ti penso sempre
- Dargen D’Amico con AI AI
- Ditonellapiaga con Che fastidio!
- Eddie Brock con Avvoltoi
- Elettra Lamborghini con Voilà
- Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta con Stella stellina
- Fedez & Marco Masini con Male necessario
- Francesco Renga con Il meglio di me
- Fulminacci con Stupida sfortuna
- J-Ax con Italia Starter Pack
- LDA & Aka7even con Poesie clandestine
- Leo Gassmann con Naturale
- Levante con Sei tu
- Luchè con Labirinto
- Malika Ayane con Animali notturni
- Mara Sattei con Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta
- Michele Bravi con Prima o poi
- Nayt con Prima che
- Patty Pravo con Opera
- Raf con Ora e per sempre
- Sal Da Vinci con Per sempre sì
- Samurai Jay con Ossessione
- Sayf con Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale con Qui con me
- Tommaso Paradiso con I romantici
- Tredici Pietro con Uomo che cade
Ospiti e spettacolo tra palco e città
Tra i momenti più attesi ci sarà il ritorno di Tiziano Ferro, super ospite della prima serata, che celebrerà i 25 anni del singolo “Xdono” e dell’album “Rosso Relativo”, oltre a presentare il nuovo progetto discografico. Presenza fissa per tutte e cinque le serate sarà anche Max Pezzali, che si esibirà dalla nave ormeggiata al largo della città ligure con i suoi successi più celebri.