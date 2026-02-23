La 76ª edizione del Festival di Sanremo si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio sul palco del Teatro Ariston. La direzione artistica e la conduzione saranno affidate a Carlo Conti, alla sua quinta esperienza alla guida della manifestazione dopo le edizioni 2015, 2016, 2017 e 2025, nonché la seconda consecutiva. Al suo fianco ci sarà la co-conduttrice Laura Pausini. In gara parteciperanno 30 artisti della categoria Big con brani inediti, mentre tra le Nuove Proposte si sfideranno quattro concorrenti selezionati attraverso Sanremo Giovani e Area Sanremo. Come da tradizione, il vincitore della categoria principale rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a maggio a Vienna.

I protagonisti e la prima serata

Durante la prima serata del 24 febbraio si esibiranno tutti i 30 Big, presentando per la prima volta le canzoni in gara. Le performance saranno valutate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che determinerà una classifica provvisoria: al pubblico verranno comunicate soltanto le prime cinque posizioni, senza ordine preciso. Conti e Pausini saranno affiancati dal co-conduttore speciale Can Yaman, volto molto amato anche in Italia. L’attesa è alta per capire quali brani emergeranno già dalla serata inaugurale, spesso decisiva per l’andamento dell’intera competizione.

I brani dei 30 big

Arisa con Magica favola

Bambole di Pezza con Resta con me

Chiello con Ti penso sempre

Dargen D’Amico con AI AI

Ditonellapiaga con Che fastidio!

Eddie Brock con Avvoltoi

Elettra Lamborghini con Voilà

Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare

Ermal Meta con Stella stellina

Fedez & Marco Masini con Male necessario

Francesco Renga con Il meglio di me

Fulminacci con Stupida sfortuna

J-Ax con Italia Starter Pack

LDA & Aka7even con Poesie clandestine

Leo Gassmann con Naturale

Levante con Sei tu

Luchè con Labirinto

Malika Ayane con Animali notturni

Mara Sattei con Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta

Michele Bravi con Prima o poi

Nayt con Prima che

Patty Pravo con Opera

Raf con Ora e per sempre

Sal Da Vinci con Per sempre sì

Samurai Jay con Ossessione

Sayf con Tu mi piaci tanto

Serena Brancale con Qui con me

Tommaso Paradiso con I romantici

Tredici Pietro con Uomo che cade

Ospiti e spettacolo tra palco e città

Tra i momenti più attesi ci sarà il ritorno di Tiziano Ferro, super ospite della prima serata, che celebrerà i 25 anni del singolo “Xdono” e dell’album “Rosso Relativo”, oltre a presentare il nuovo progetto discografico. Presenza fissa per tutte e cinque le serate sarà anche Max Pezzali, che si esibirà dalla nave ormeggiata al largo della città ligure con i suoi successi più celebri.