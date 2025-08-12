Fu lui a cambiare, ormai circa vent’anni fa, molte cose nel Festival di Sanremo. Ma Paolo Bonolis tornerebbe alla conduzione?

Paolo Bonolis, uno dei volti più celebri della televisione italiana, ha recentemente condiviso le sue opinioni sui gossip riguardanti la sua vita privata e il suo futuro in tv, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il conduttore, noto per il suo spirito ironico e la sua sagacia, ha parlato anche delle novità che lo vedranno protagonista nei prossimi mesi, smentendo alcune voci e confermando i progetti a cui sta lavorando.

Bonolis è uno dei conduttori più apprezzati di Canale 5, ma ultimamente ha dovuto fare i conti con una routine televisiva che lo vede impegnato in ruoli simili, come quello di conduttore di Avanti un altro. Tuttavia, la stagione televisiva che sta per iniziare potrebbe segnare un cambio di rotta per lui. A partire dalla prossima edizione di Tu sì que vales, infatti, Bonolis prenderà il posto di Gerry Scotti come giudice. Non solo: l’ex conduttore de Il senso della vita potrebbe anche tornare alla guida di questo programma storico di Canale 5, ma i dettagli sono ancora da definire.

Intanto, Bonolis ha voluto chiarire anche la sua posizione riguardo al gossip che da anni circonda la sua vita privata, in particolare la sua separazione con l’ex moglie Sonia Bruganelli. «Un certo pubblico è morboso», ha dichiarato senza mezzi termini, aggiungendo che la sua risposta a queste chiacchiere è sempre stata l’indifferenza. Secondo il conduttore, chi si nutre delle vite altrui spesso ha dei “irrisolti” e merita solo compassione. Bonolis ha ribadito che la sua vita privata è fuori dalla portata di chi cerca solo scandali o pettegolezzi.

Il futuro in televisione, con un occhio al Festival

Riguardo alle voci di una possibile partecipazione a Ballando con le stelle, Bonolis ha chiarito che non sarebbe mai disposto a prendere parte al programma di Rai 1. “Siamo matti?”, ha esclamato con il suo consueto sarcasmo, spiegando che a causa di un problema al ginocchio, sarebbe impossibile per lui partecipare a un format che prevede balli e coreografie. Bonolis ha affermato che non sarebbe in grado di affrontare un’attività fisica così intensa, aggiungendo che il suo ginocchio “vive di vita propria”, facendo chiaramente intendere che non potrebbe mai dedicarsi a un’attività che preveda sforzi fisici prolungati come quelli richiesti dal dancing show.

Un altro argomento che non poteva mancare nell’intervista è stato il Festival di Sanremo. Dopo averlo condotto nel 2005 e nel 2009, molti si chiedono se Paolo Bonolis tornerebbe mai alla guida della kermesse canora più famosa d’Italia. La risposta è affermativa, ma con delle precisazioni: «Dipende dalle circostanze», ha detto Bonolis.

Il conduttore ha spiegato che quando ha avuto l’opportunità di condurre il Festival, c’era una possibilità di imprimere una direzione artistica ben precisa, cosa che oggi, secondo lui, non è più possibile. «Oggi non c’è questa possibilità», ha spiegato, lasciando intendere che preferirebbe non tornare al Festival se non ci fossero le condizioni ideali per realizzarlo a modo suo. “Lo lascio fare a chi lo sta facendo adesso”, ha concluso, confermando comunque il suo apprezzamento per chi attualmente si occupa della manifestazione.