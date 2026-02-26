La terza serata del Festival di Sanremo, in programma giovedì 26 febbraio, si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi: superospiti all’Ariston saranno Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, insieme dal vivo per la prima volta in un’anteprima mondiale.

I due artisti porteranno sul palco il duetto in italiano e spagnolo de “L’Aurora”, tra i brani più intensi del repertorio di Ramazzotti, incluso nel suo ultimo album “Una Storia Importante”. Un’esibizione che ha il sapore delle radici e della celebrazione: Alicia Keys vanta origini italiane, con nonni siciliani, mentre Eros festeggia i quarant’anni dalla vittoria al Festival con “Adesso Tu”, tappa fondamentale della sua carriera.

Accanto al conduttore, nel ruolo di co-conduttori, saliranno sul palco la top model russa Irina Shayk e Ubaldo Pantani, che per l’occasione vestirà i panni di una delle sue parodie più note, quella di Lapo Elkann, promettendo momenti di ironia e leggerezza.

Sul fronte della gara, si esibiranno gli altri 15 Big ancora in competizione. Il sistema di voto prevede il Televoto del pubblico per il 50% e la Giuria delle Radio per il restante 50%. I cantanti, presentati in ordine alfabetico e non di uscita, sono: Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale e Tredici Pietro. Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica completa, ma verranno rese note solo le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

Per le Nuove Proposte, accompagnate da Gianluca Gazzoli, si sfideranno i due finalisti. A votare saranno il pubblico (34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%). L’artista più votato conquisterà la vittoria di categoria. Sul palco di piazza Colombo, infine, spazio all’esibizione dei The Kolors.