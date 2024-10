Fino alla fine: trailer, cast e trama del nuovo film di Gabriele Muccino

Il 31 ottobre esce in sala Fino alla fine, l’ultimo film di Gabriele Muccino. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 18 ottobre, Fino alla fine è l’ultimo film di Gabriele Muccino, alla sua tredicesima produzione da regista.

Il regista, dopo aver diretto Gli anni più belli nel 2020 e la serie di successo A casa tutti bene, torna al cinema con un film drammatico dalle forti tinte thriller. Muovendosi tra il melodramma e il thriller, Muccino propone un’opera dal ritmo concitato, che sta ottenendo buone recensioni da parte dei critici. Il film esce al cinema il 31 ottobre. Scopriamo trailer, cast e trama.

Fino alla fine: trama e trailer del film

Il film racconta la storia di Sophie, una giovane ragazza americana che ha vissuto tutta la sua vita in un profondo stato di solitudine. Il giorno prima di tornare in California con la sorella, la ragazza trascorre le ultime ore di vacanza a Palermo. Qui incontra Giulio e il suo gruppo di amici. Saranno 24 ore che ricorderà per sempre e che cambieranno la sua vita. Il ragazzo, infatti, decide di coinvolgere Sophie nei suoi piani, quelli che lo vedono immischiato in una storia di soldi. L’avventura che la ragazza si ritrova a vivere la porterà ad alcune azioni che non pensava mai di compiere, in un’escalation di eventi ai quali la ragazza non si sottrae.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 31 ottobre.

Fino alla fine: il cast del film

Nel film molti protagonisti sono giovani. Il cast, infatti, è composto da diversi attori, alcuni giovanissimi. Elena Kampouris (Men, Women & Children, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2) interpreta il ruolo della protagonista Sophie. Saul Nanni (Io sono l’abisso) veste i panni di Giulio. Nel cast troviamo anche: Lorenzo Richelmy (Eravamo bambini, Il talento del calabrone), Grace Ambrose (Il primo Natale), Ruby Kammer (Miss Fallaci) e Syama Rayner (La terra delle donne).