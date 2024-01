Flavia Vento rompe il silenzio su Totti: “Mi ha ferita. Attendo le scuse”

Flavia Vento rompe il silenzio sulla relazione che avrebbe avuto con Francesco Totti quasi 20 anni fa. Il vaso di pandora è ormai già stato scoperchiato dall’ex moglie del “pupone”, Ilary Blasi, che nel suo documentario per Netflix, “Unica“, ha parlato dell’infedeltà dell’ex marito.

Ospite a La Volta Buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, Vento ha detto: “Io in 18 anni sono sempre stata molto zitta su questa storia, facendo sempre finta di niente, ma posso dire che questa storia mi ha ferita tantissimo nell’orgoglio di donna, perché non è bello. Non voglio entrare troppo nel vivo ma non è bello quello che è successo, ne parlo da donna ferita e spero che un giorno mi chieda scusa perché non si è comportata bene con me”.

All’epoca, era il 2005, fu la stessa Flavia Vento a confessare di aver avuto una notte di passione con Francesco. La rivelazione scatenò un vero e proprio putiferio considerando che di lì a un mese Totti e Ilary si sarebbero sposati ed erano già in attesa del primogenito Cristian. Blasi decise di credere al futuro marito.