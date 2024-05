Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 37º compleanno oggi, 7 maggio, con una condivisione emozionante sui social media. Nell’immagine condivisa con i suoi numerosi follower, Chiara è ritratta di fronte a una torta di compleanno, circondata dai suoi due figli, Leone di 6 anni e Vittoria di 3 anni. La foto cattura un momento intimo e affettuoso, con i bambini che le piantano dolci baci sulle guance dopo aver soffiato sulla candelina simbolica sulla torta ai lamponi.

Oltre alla dolcezza del momento, Chiara ha condiviso una riflessione profonda sulla sua vita. Ha espresso gratitudine per ciò che ha già, affermando di sentire di avere tutto ciò di cui ha bisogno e che potrebbe desiderare dalla vita. Questa testimonianza di apprezzamento per le gioie presenti nella sua vita è un messaggio potente, specialmente proveniente da qualcuno il cui stile di vita è spesso associato a lussi eccessivi e a un costante desiderio di più. “Questo è un compleanno speciale per me” ha scritto. “Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita”.