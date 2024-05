Raffaella Fico ha condiviso un aneddoto intrigante riguardante il suo incontro casuale con Cristiano Ronaldo, rivelando che all’epoca non aveva idea di chi fosse il famoso calciatore portoghese. Durante la trasmissione “Storie di donne al bivio”, la showgirl napoletana di 36 anni ha svelato i dettagli di come è nata la loro storia. L’incontro avvenne in Sardegna, dove i due si trovarono casualmente. È stata Raffaella stessa a raccontare che fu Cristiano a fare il primo passo nel corteggiamento. “Ero lì col mio agente dell’epoca, mi fa: ‘Guarda chi hai cuccato’. Io dico: ‘Ma chi è?’”, ha ricordato la Fico, dimostrando di non avere idea della celebrità del giocatore. È stato solo dopo che le è stato rivelato che Cristiano Ronaldo era uno dei calciatori più famosi al mondo.

Raffaella ha anche rivelato che Cristiano è stato il suo “primo fidanzato”, descrivendo la loro storia come inaspettata e intensa. Nonostante fosse lì per lavoro e ci fossero molte altre persone, Ronaldo si interessò proprio a lei. Fu un momento che conserva con affetto, essendo stata una ragazza giovane all’epoca. Il ricordo più vivido di quell’incontro è stato quando Cristiano Ronaldo la invitò a ballare e, nonostante inizialmente avesse rifiutato, alla fine accettò, anche grazie all’incoraggiamento delle altre ragazze presenti. Quella sera, Ronaldo le regalò una rosa, un gesto che segnò l’inizio della loro storia. Da lì iniziarono a sentirsi e la Fico ricorda con affetto anche il momento in cui lei lo raggiunse in Portogallo per la prima volta.