Scarpe di primavera, la diva di Sex and the City: via tacchi a spillo ora tacco piatto di 3 dita, nella foto scarpe simili: decollete Mary Jane Enya

Scarpe di primavera 2024, Sarah Jessica Parker, diva di Sex and the City, lancia una nuova moda, ha abbandonato i tacchi a spillo di Manolo per delle comode scarpe primaverili con tacco piatto alto appena tre dita femminili. Una giornalista americana lo ha scoperto quando Sarah Jessica Parker è uscita di casa, camminando per strada per andare a comprare pizza e gelato presso L’industrie Pizzeria nel West Village.

Sarah Jessica Parker è recentemente uscita per prendere una pizza a New York City e non abbiamo potuto fare a meno di chiederci dove abbia preso le sue favolose scarpe, si chiede Brittany VanDerBill su People. “In vero stile SJP, la star di Sex and the City ha sfoggiato un paio di vivaci tacchi rosa con un trench nero a pois, joggers a righe nere, occhiali da sole oversize e una borsa da abbinare alle sue scarpe”.

“Piuttosto che le altissime Manolo per cui è noto il suo personaggio, Carrie Bradshaw, i tacchi larghi di Parkers ci hanno ricordato le ballerine con un piccolo rialzo che hanno elevato sia letteralmente che figurativamente il suo outfit casual”, prosegue Brittany VanDerBill .

“I tacchi di Sarah Jessica Parker stanno definendo il livello di conforto delle scarpe di primavera”.

Ultimamente, aggiunge Brittany VanDerBill, abbiamo notato così tante celebrità indossare scarpe colorate, insieme a una manciata di star che sfoggiano ballerine, rendendo le sue scarpe la miscela perfetta di due tendenze popolari. Offrono tutto il comfort di un tacco basso ma sono abbastanza eleganti da poter essere indossati per matrimoni o sorseggiando cocktail durante eventi estivi sul tetto o anche per prendere la pizza in un venerdì sera tranquillo.