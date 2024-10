Flavio Insinna fidanzata: le curiosità sulla vita sentimentale del conduttore

Chi è la fidanzata di Flavio Insinna? Tutte le curiosità sulla vita sentimentale del conduttore e chi è e cosa fa la compagna.

Dopo essere stato lontano dalla tv per un anno, Flavio Insinna è tornato nuovamente in onda con il nuovo game show dal titolo “Famiglie d’Italia”, in onda su La7. Una nuova scommessa quella in cui ha deciso di tuffarsi Insinna che, negli ultimi dodici mesi, si è dedicato al teatro, al volontariato e alla famiglia. Della vita privata di Insinna, non si sa molto se non la presenza della fidanzata.

Da diversi anni, Flavio Insinna è fidanzato con una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo anche se si sono conosciuti proprio grazie alla tv. Lei, infatti, ha partecipato come concorrente ad Affari tuoi quando il game show del preserale di Raiuno era condotto proprio da Insinna, ma chi è la donna che è nel cuore dell’attore e conduttore?

Flavio Insinna fidanzato: chi è Adriana Riccio

Adriana Riccio è la fidanzata di Flavio Insinna è nata a Mirano in Veneto nel 1976 e partecipando ad Affari tuoi come rappresentante della propria regione, oltre a vincere 36mila euro, conquistò anche il cuore del conduttore. Fa l’nsegnante di taekwondo ed è una vera sportiva. La coppia vive a Roma, non ha figli, ma è circondata dall’amore dei loro cagnolini che amano portare ovunque.

Pur parlando raramente della propria vita privata, in un’intervista rilasciata nel 2021 al settimanale Oggi, Insinna rilasciò le seguenti dichiarazioni sulla fidanzata: “E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce”.

Totalmente innamorato della compagna, nella stessa intervista rilasciata a Oggi, dopo aver spiegato di non aver avuto figli perché non voleva una famiglia monca in cui il padre mancava per giorni per lavoro, si è lasciato andare ad unultimeriore dichiarazione d’amore per la compagna:

“Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere solo la parte che prende e basta. Sono come Jack Nicholson in ‘Qualcosa è cambiato’: lei mi dà quella voglia di prendere le pillole per essere un uomo migliore”.