Flora Canto: età, marito e figli, dove vive, studi

Chi è davvero Flora Canto: età, marito, figli, studi e il passato a Uomini e donne della conduttrice e attrice.

Attrice e conduttrice, Flora Canto ha dimostrato, nel corso degli anni, di avere un vero e proprio talento comico che sfoggia non solo nei film e negli spettacoli teatrali, ma anche sui social dove i suoi contenuti conquistano sempre migliaia di like. Eppure, l’inizio dell’avventura di Flora Canto, dopo il diploma, nel mondo dello spettacolo inizia per un motivo particolare ovvero per la sua relazione con Filippo Bisciglia. Quando quest’ultimo partecipa al Grande Fratello dove si innamora di Simona Salvemini, era fidanzato proprio con la Canto che lo lascia in diretta nazionale.

Tornata single, Flora che è nata nel 1983 a Roma, decide di partecipare a Uomini e Donne come tronista concludendo l’esperienza con la scelta di Francesco Pozzessere con cui, poi, la storia è finita. Flora decide così di sfruttare la popolarità raggiunta continuando a lavorare nel mondo dello spettacolo. Nel 2008 inizia così la carriera di attrice sia al cinema e, successivamente, a teatro. Posa anche per diverse campagne pubblicitarie e non abbandona la tv partecipando a Tale e Quale Show come concorrente e conducendo I Fatti Vostri.

Flora Canto: il matrimonio con Enrico Brignano e i figli

Non è stato facile per Flora Canto riaprire il proprio cuore all’amore dopo due cocenti delusioni. Prima la fine della relazione con Filippo Bisciglia e poi l’addio a Francesco Pozzessere ad un passo dalla nozze. A distanza di qualche anno, però, l’incontro con Enrico Brignano, nonostante i 17 anni di differenza, cambia tutto. “Lui mi ha conosciuta che avevo 27 anni, io già facevo questo mestiere. Cercavano sua moglie per uno spettacolo in teatro ed eccomi qui”, racconta oggi l’attrice.

Per conquistarla, Brignano non utilizzò fiori e cioccolatini, ma frutta e ortaggi. E’ l’inizio di una grande storia d’amore che porta i due prima alla convivenza, poi alla formazione di una famiglia e, infine, al matrimonio. Nel 2017, infatti, è nata la primogenita Martina e nel 2020 Niccolò. Il 15 settembre 2021, durante una serata all’Arena di Verona, Brignano ha chiesto a Flora di sposarlo e il fatidico sì è arrivato il 20 luglio 2022.

Oggi, la coppia, è sempre più innamorata, complice e senza rivalità professionale. “Riconosco il suo straordinario talento e non fa nessun tipo di ostruzionismo alla mia carriera, anzi”, ha raccontato. “Mi aiuta con l’organizzazione familiare e con i bambini, prendiamo sempre insieme le scelte lavorative”, ha aggiunto lei in un’intervista rilasciata al Messaggero.