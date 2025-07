Forbidden Fruit: intrecci di vendetta e rivalità dal 14 al 18 luglio. Ecco cosa vedremo in onda nella soap turca

Prosegue il successo della soap opera turca Forbidden Fruit, che continua a intrattenere il pubblico di Canale 5 con nuovi episodi ricchi di colpi di scena. La serie, trasmessa dal 14 al 18 luglio 2025, concentra l’attenzione su intricate dinamiche di vendetta, gelosie e rivalità, in particolare tra Ender, Yildiz e la nuova antagonista Azra.

Nei nuovi episodi di Forbidden Fruit, Yildiz inizia a lavorare come cameriera personale di Halit, ma la sua posizione è subito messa in crisi da Duygu, che cerca di ostacolarla. Per vendicarsi, Yildiz insinua a Zerrin che Duygu stia tramando con Ender, creando così nuove tensioni. Nel frattempo, Alihan invita Zeynep a casa sua, e Hakan nota la crescente intimità tra i due, insinuando che la relazione vada oltre il semplice rapporto di lavoro.

Ender, decisa a riprendere il controllo, si introduce nell’abitazione dell’ex marito con l’aiuto di Aysel per recuperare i suoi oggetti personali. Durante una festa, Ender litiga con Zehra e ne approfitta per sottrarle un oggetto, per poi confrontarsi con Halit, scatenando un acceso scontro. Mentre Yildiz riesce quasi a sedurre Halit, l’arrivo improvviso di Ender complica tutto; tuttavia, Yildiz nega di avere alleanze con Ender, convincendo Halit.

Nel tentativo di far ingelosire Halit, Yildiz confida a Sengul i suoi piani e quest’ultimo le presenta Serdar come possibile alleato. Ender, dal canto suo, incarica Caner di trovare prove compromettenti contro Yildiz. Intanto, Alihan e Zeynep vivono momenti di intimità, trascorrendo una cena romantica e condividendo sogni come la visita al Tunnel di Tito.

Le tensioni aumentano quando Caner, sotto mentite spoglie, incontra Gulsum, e Lal cerca insistentemente Alihan, che però la evita, alimentando così i sospetti di Hakan su un possibile legame tra Alihan e Zeynep. Ender, intanto, chiude bruscamente la relazione con Sinan, mentre Zehra decide di contattare quest’ultimo per proporre una collaborazione.

Nuove alleanze e scontri nella famiglia di Forbidden Fruit

Durante una cena di famiglia organizzata da Zerrin e Lila, Ender rivela il coinvolgimento di Yildiz con Halit, alimentando ulteriormente i malumori. Lal affronta Alihan, che ammette di frequentare un’altra donna, mentre lui e Zeynep trascorrono insieme la notte nella tenuta di lei. Caner scopre dettagli del passato di Yildiz e riferisce tutto a Ender, che incarica Metin di informare Halit. Quest’ultimo, però, riceve anche una smentita diretta da Yildiz.

Ender accusa apertamente Zeynep davanti ad Alihan, che si reca da Halit per denunciare l’accaduto, ma nessuno dà credito alle sue parole. Zeynep, turbata, corre dalla sorella per trovare conforto. La situazione si complica quando Ender confida a Zerrin e Lila i dettagli delle relazioni intrecciate tra le due sorelle con Halit e Alihan. Zerrin, preoccupata, chiede il licenziamento di Zeynep.

La soap si arricchisce di nuovi colpi di scena con Serdar che continua a ricattare Yildiz; lei decide di affrontarlo con il supporto di Sengul. Halit, invece, rassicura Zeynep che la sorella non è responsabile del suo divorzio da Ender. Nel frattempo, Ender e Caner cercano una collaborazione con Osman, che però sembra più interessato personalmente a Ender che agli affari.

Deluso dal comportamento di Yildiz, Halit accetta un invito a cena da Azra, una nuova rivale che sia Ender sia Yildiz cominciano a temere. Nel frattempo, Zeynep e Alihan consolidano la loro relazione e pianificano un incontro con Yildiz, mentre Ender chiede a Cigdem di procurarle foto compromettenti su Azra da mostrare a Halit. Le tensioni tra Alihan e Zeynep, però, sembrano aumentare.