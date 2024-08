Francesca Barra, chi è il famoso (e bellissimo) marito: lo conoscete tutti

Scrittrice e giornalista, Francesca Barra è una delle penne più importanti in Italia, ma sapete chi è il marito? Famosissimo come lei.

Originaria della Basilicata, Francesca Barra vive da anni a Roma dove si è affermata come giornalista, inviata, scrittrice ed oggi anche opinionista e conduttrice.

Sempre schietta e diretta, Francesca Barra è una delle penne italiane più importanti, molto apprezzata dai colleghi e dal pubblico. La sua è una carriera ricca di importanti riconoscimenti grazie ai quali ha recentemente ottenuto la conduzione del programma “4 di sera”, in onda tutte le sere su Rete 4 e che guida insieme a Roberto Poletti.

Una vita professionale pienissima quella di Francesca Barra esattamente come la vita privata. Nonostante abbia dedicato tantissimo tempo al lavoro, non ha mai rinunciato all’amore. Dal 2005 al 2016 è stata sposata con Marcello Molfino con cui ha avuto i figli Emma Angelina, Renato e Greta.

Dopo la fine del matrimonio, ha ritrovato l’amore con un ragazzo incontrato anni prima. L’incontro fatidico è arrivato nel 2016 portandola a decidere nuovamente di sposarsi. La coppia, inoltre, ha anche una figlia, Atena, nata nel febbraio del 2022.

Quella che vive attualmente la giornalista è una vera e propria favola d’amore come quella che sognano tutte le ragazze, ma chi è il marito di Francesca Barra? Non solo è famosissimo, ma è conosciuto davvero da tutti.

Chi è il famosissimo marito di Francesca Barra protagonista di tantissimi film

Francesca Barra, dopo la fine del primo matrimonio, si è risposata con uno degli attori italiani più bravi. La coppia si è sposata due volte: nel novembre del 2017, il fatidico sì è arrivato a Las Vegas e il 21 luglio 2018 il matrimonio è stato celebrato a Policoro, paese d’origine della giornalista. A febbraio 2022, poi,. è arrivata il frutto di un grande amore ovvero la figlia Atena.

Mettendo insieme tutti gli indizi, non è assolutamente difficile capire chi sia il marito di Francesca Barra. Lui, infatti, è Claudio Santamaria, attore che, nel corso della sua carriera, ha recitato in tantissimi film di successo come Romanzo criminale, Baciami ancora, Gli anni più belli e tanti altri.

La storia d’amore tra la Barra e Claudio Santamaria assomiglia tantissimo a quelle raccontate nei film. I due, infatti, si erano conosciuti quando avevano 11 e 16 anni per poi incontrarsi, casualmente, nel 2016, ad una cena organizzata da amici in comune.

Oggi sono molto innamorati, complici e affiatati anche se, inizialmente, non sono mancati i litigi come hanno raccontato a Verissimo nel 2024. “Il nostro rapporto è al contrario. Di solito si inizia rosa e fiori e con il tempo iniziano i problemi. Il nostro rapporto invece migliora con tempo“, le parole dell’attore.