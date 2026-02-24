Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, è nata a Roma il 27 luglio 1972. Ex costumista della Rai, ha conosciuto Conti dietro le quinte di Domenica In, dove è scattato il colpo di fulmine. La loro storia ha attraversato anche momenti di separazione: fu proprio Francesca a lasciarlo inizialmente, ma Conti, seguendo il consiglio di Antonella Clerici, riuscì a riconquistarla.

Il 16 giugno 2012 la coppia si è sposata nella Pieve di Sant’Andrea a Cercina, vicino Firenze, con Leonardo Pieraccioni come testimone dello sposo. “Il mio più grande rimpianto? Non averla sposata prima. Se avessi potuto, l’avrei sposata 3 o 4 anni prima”, ha confessato Conti. Nel 2014 è nato il loro figlio Matteo, definito dal conduttore “un dono di Dio”.

La famiglia è completata dalla cagnolina Gina. Dopo aver lasciato il lavoro in tv, Francesca ha fondato il marchio di moda ecosostenibile di lusso COUTŪ, con boutique a Firenze, ottenendo particolare successo con le “Real fake fur”, pellicce sintetiche dall’aspetto naturale.

Riservata e lontana dai riflettori, è sempre presente accanto al marito, come al Festival di Sanremo, dove Conti non perde occasione di salutarla e omaggiarla con un fiore. La coppia vive a Firenze, cercando una vita semplice e quotidiana: “Ricerchiamo sempre la normalità”, racconta Francesca.