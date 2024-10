Francesco Paolantoni: età, fidanzata, studi, dove vive, ex moglie e figli

Chi è Francesco Paolantoni? Dall’età alla vita privata fino ai terribili lutti che hanno sconvolto la sua vita.

Attore e cabarettista, Francesco Paolantoni nasce a Napoli il 3 marzo 1956. Sin da quando era bambino respira l’aria del teatro e a metà degli Anni ’70 si iscrive alla Scuola d’arte drammatica del Circolo artistico di Napoli dove capisce di voler diventare un vero attore. Comincia così a lavorare in ambito locale mentre a livello nazionale il successo arriva con Indietro tutta, lo storico programma di Renzo Arbore. Successivamente lavora in altri programmi comici collaborando con altri artisti come Giobbe Covatta.

A metà degli Anni ‘90, raggiunge una popolarità ancora maggiore con il programma della Gialappa’s Band Mai dire Gol. Tra gli altri programmi a cui partecipa spiccano La posta del cuore, show di Sabina Guzzanti, L’ottavo nano, con Corrado Guzzanti e Serena Dandini, e Quelli che il calcio con Fabio Fazio. Nel corso degli ultimi anni, ha partecipato a Tale e Quale Show, Che tempo che fa, stasera tutto è possibile e Ballando con le stelle 2024.

La vita privata di Francesco Paolantoni: i terribili lutti che l’hanno colpito

Francesco Paolantoni non è sposato e non ha figli. Il suo grande amore è un gatto con cui convive e a cui è fortemente legato., Nella sua vita, l’attore ha vissuto momenti davvero difficili e dolorosi. Paolantoni, infatti, quando aveva solo 20 anni, ha perso il padre e poco dopo anche la madre.

“Sono cose che mi hanno forgiato. Mia sorella andò via e io rimasi solo, senza lavorare in questa casa grande senza luce, senza gas, senza acqua calda. Dopo aver vissuto la perdita dei genitori, essere rimasto solo, qualsiasi altra cosa e ti sembra una fesseria. E lo è. Spiace parlarne senza commozione, ma io poi le metto da parte. Ho sempre lavorato e affrontato buona parte della mia vita con il giusto distacco. Non sono una persona serena, ma la mia inquietudine la tengo a bada e mi aiuta a fare meglio il mio lavoro”, ha raccontato davanti alle telecamere di Ballando con le stelle.

Nel 2023, poi, l‘attore ha perso anche la sorella come ha raccontato lui stesso in una puntata di Oggi è un altro giorno: “Era più grande di me di 12 anni. Era come una seconda mamma ed è grazie a lei se faccio questo mestiere perché da bambino mi portava al cinema e mi faceva appassionare ai film”.