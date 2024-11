Francesco Vecchi: età, moglie e figli, dove vive, studi. Tutto sul giornalista Mediaset

Francesco Vecchi è uno dei volti più amati di Mediaset. In tantissimi sono curiosi di conoscere la sua vita privata. Cosa c’è da sapere.

Francesco Vecchi è nato il 7 luglio del 1982 a Milano, sotto il segno zodiacale del Cancro. È un noto giornalista, conduttore e autore italiano, nonché scrittore di opere teatrali e di libri per bambini. Ha conseguito il diploma presso il Liceo Classico Giuseppe Parini di Milano, ed in seguito ha proseguito la sua carriera accademica iscrivendosi presso l’Università Bocconi dove ha conseguito la laurea in Discipline Economiche e Sociali.

Ha poi lavorato come ricercatore. Nel 2002 ha lavorato a Radio Capital, svolgendo l’attività di giornalista sportivo per il giornale Controcampo e per la redazione di Mediaset. Dal 2004 al 2013 ha lavorato come inviato delle più grandi competizioni sportive dei tempi.

Francesco Vecchi: moglie e figli. Tutto sul giornalista Mediaset

Per lungo tempo ha firmato la rubrica settimanale Le Pagelle, dal 2013 inizia a trattare di attualità, conducendo su Tgcom24 diversi programmi. Dal 2016 affianca Federica Panicucci a Mattino cinque e dal 2020 Mattino cinque news.

Svolge anche attività di consulenza per diverse aziende ed è uno scrittore di successo. Per quanto concerne la sua vita privata è particolarmente riservato, ma è noto che, nel settembre del 2020 è convolato a nozze con Tina La Loggia giornalista di Mediaset, insieme sono genitori di Enrico, il figlio nato ad aprile del 2021.

Come accennato, è particolarmente riservato circa la sua vita privata, ma è noto che abbia una relazione solida e stabile, che procede a gonfie vele. In occasione della nascita del bambino, il giornalista ha parlato del suo approccio alla paternità in diretta a Mattino cinque.

“È nato mio figlio Enrico, il mio primo bimbo. Mi tremano le gambe a pensarci. Quando l’ho sentito piangere ho pianto anch’io”. Della sua amatissima moglie ha invece detto: “Ho capito subito che era la donna della mia vita. Ogni istante lontano da lei pensavo a cosa dirle e a cosa fare affinché si accorgesse di me. Alla fine ci sono riuscito. Nel giorno del suo onomastico, visto che Tina è il diminutivo di Annunziata, le ho chiesto di sposarmi regalandole l’anello di fidanzamento”.

Parole bellissime che denotano tutto l’amore, la stima e la profonda considerazione che nutre nei suoi riguardi. Si amano molto, sono complici ed affiatati e, hanno entrambi deciso di vivere la loro vita lontana da occhi indiscreti, si tengono infatti distanti dal gossip consapevolmente. Trattasi di una scelta che denota il desiderio di vivere la relazione lontano dai pettegolezzi.