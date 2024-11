Freud – L’ultima analisi: trailer, cast e trama del film con Anthony Hopkins

Il 28 novembre esce in sala Freud – L’ultima analisi, un film di Matt Brown con protagonista Anthony Hopkins. Presentato in anteprima mondiale in occasione dell’AFI Film Festival, il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo dramma di Mark St. Germain, tratto dal saggio The Question of God di Armand Nicholi.

Il film ripercorre gli ultimi giorni dello psicoanalista Sigmund Freud. In particolare, la storia ruota attorno a un incontro, in realtà mai avvenuto, tra Freud e lo scrittore e teologo C. S. Lewis. Il film sarà in sala dal 28 novembre. Scopriamo trailer, cast e trama.

Freud – L’ultima analisi: trama e trailer del film

Ambientato poco prima della Seconda Guerra Mondiale, il film racconta gli ultimi momenti della vita di Sigmund Freud. Giunto quasi alla fine, lo psicoanalista decide di incontrare C. S. Lewis, teologo e scrittore britannico, autore del ciclo di romanzi “Le cronache di Narnia”.

Nel corso di un lungo pomeriggio trascorso insieme, i due discutono riguardo l’esistenza di Dio, arrivando a parlare delle loro intere vite e dei rispettivi periodi dell’infanzia. Durante il loro dialogo/dibattito, Freud sollecita lo scrittore affinché gli racconti i momenti più importanti della sua vita, come per esempio la conversione al cattolicesimo incoraggiata da J. R. R. Tolkien, i traumi della Prima Guerra Mondiale e la relazione con la madre di un suo commilitone.

Giunti a discutere riguardo la questione della fede, che divide profondamente i due interlocutori, Freud manifesta la sua crescente insicurezza. Questa è enfatizzata da alcuni gravi problemi di salute e dal complicato rapporto con la figlia Anna, la quale ha una relazione con la psicoanalista Dorothy Burlingham che Freud disapprova profondamente.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 28 novembre.

Freud – L’ultima analisi: il cast del film

Il cast del film è composto principalmente da due attori di grosso calibro. Il due volte premio Oscar Anthony Hopkins interpreta il ruolo di Sigmund Freud e Matthew Goode (The Crown, Downton Abbey, Match Point) quello di C. S. Lewis. Completano il cast Liv Lisa Fries ( Babylon Berlin, Monaco – Sull’orlo della guerra), Jodi Balfour (Bomb Girls, Quarry – Pagato per uccidere, The Crown), Jeremy Northam (L’uomo che vide l’infinito, I Tudors), Orla Brady (Fringe, Star Trek: Picard) e Stephen Campbell Moore (Downton Abbey, Red Joan).