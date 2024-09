Gemma nei guai a Uomini e Donne: segnalata, Maria furiosa

Gemma Galgani nei guai a Uomini e Donne: Maria De Filippi la inchioda con una segnalazione, ecco cos’è successo.

La nuova stagione di Uomini e donne è iniziata nel segno di Gemma Galgani che, al termine di un’estate serena, è tornata in trasmissione con tanta positività. La dama di Torino non getta la spugna e spera di poter trovare finalmente la persona giusta. Nel corso della prima puntata, in trasmissione, sono arrivati per lei due cavalieri tra cui Gemma ha scelto di conoscere Valerio con il quale ha chiuso dopo pochi appuntamenti in seguito ad un mancato bacio. Delusa dall’atteggiamento di Valerio, Gemma ha messo un punto alla frequentazione per poi proporsi per un cavaliere giunto nel programma per Barbara De Santi.

Quest’ultima, al centro dello studio, ha incontrato Raffaele che ha chiamato la redazione del programma di Maria De Filippi per conoscere la professoressa la quale, però, ha detto subito di non essere interessata. Raffaele era pronto a tornare a casa, ma a fermarlo è stata Gemma che ha chiesto di poterlo conoscere.

Gemma Galgani la segnalazione su Raffaele: cos’è successo a Uomini e Donne

Raffaele non è un signore qulunque che è arrivato nello studio di Uomini e Donne ma una vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi. Raffaele, infatti, era già stato nel programma nel 2017 per corteggiare Gemma. All’epoca, però, il signore non aveva scatenato la curiosità della Galgani che l’aveva mandato a casa. A distanza di sette anni, però, la dama di Torino ha cambiato idea. “Maria io mi propongo…C’è un po’ di differenza rispetto a Barbara, ma se il signore vuole…”, le parole della Galgani che ha 10 anni di più di Raffaele.

“Abbiamo anche delle cose in comune…La ristorazione…Queste cose…A me farebbe proprio piacere conoscerlo…”, ha poi aggiunto Gemma che si è mostrata particolarmente interessata a conoscerlo. Ad intervenire, però, è stata Maria De Filippi che ha rimproverato Gemma per la sua disattenzione: “Mi spiegano che tu e Raffaele vi siete già conosciuti…Posso non ricordarlo io, ma tu dovresti ricordarti visto che era sceso per te”, le parole della conduttrice.

Le parole di Maria spiazzano Gemma che prova a far mente locale del primo incontro: “Mi sembra migliorato…Io lo stavo guardando prima ed è completamente diverso da una volta…Era un po’ diverso…”, le parole della dama di Torino. Raffaele, così, accetta di restare per conoscere Gemma con cui, come svelano le anticipazioni, ci sono stati due appuntamenti e un bacio a stampo.