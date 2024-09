UeD ritorno boom di Gemma Galgani, gli occhi sul cavaliere: “Per lui di nuovo in studio”

Nessun addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne che è tornata in studio per trovare ancora l’amore spiazzando il pubblico così.

Gemma Galgani è arrivata nello studio di Uomini e donne più di dieci anni fa durante la prima puntata della prima stagione del trono over. La dama di Torino, sin dal primo anno, conquistò il pubblico del programma di Maria De Filippi con le sue vicende sentimentali. All’interno del programma, Gemma ha vissuto storie importanti come quella con Ennio per cui lasciò la trasmissione e, soprattutto, quella con Giorgio Manetti che ha appassionato milioni di telespettatori.

In tv, però, la dama ha anche vissuto delusioni forti che non le hanno mai tolto la fiducia nell’amore e quest’anno è tornata in studio per provare a cercare ancora l’uomo della sua vita. Anche quest’anno, infatti, le voci che parlavano di un suo addio al programma, sono state prontamente smentite con la prima registrazione della stagione a cui ha partecipato anche Gemma.

Gemma Galgani, chi ha conquistato le sue attenzioni a Uomini e Donne

Durante le vacanze estive, Gemma Galgani era stata pizzicata in compagnia di Pietro, un cavaliere incontrato al termine della scorsa stagione di Uomini e Donne e con il quale sembrava fosse nato un bel feeling al punto che si pensava che lei potesse lasciare il programma per vivere una vera storia con lui di cui, però, non si è parlato nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne durante la quale ha conosciuto anche Valerio, un cavaliere con cui, però, ha deciso di chiudere nel corso della registrazione del 4 settembre.

“Gemma ha chiuso con Valerio. Decide di dare una seconda chance a Raffaele, il signore che nel 2017 era venuto a corteggiarla e che lei aveva mandato via dicendo che a lui non interessava lei (era il periodo in cui Gemma voleva riconquistare Giorgio”, scrive Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni.



Cosa accadrà, dunque, tra Gemma e Raffaele? Tra i due scatterà la scintilla portando alla nascita di una vera e propria storia d’amore? Per scoprire come si sta evolvendo la relazione tra la storica dama del trono over e il cavaliere non resta che aspettare la messa in onda delle puntate durante le quali non mancheranno neanche i commenti pungenti di Gianni Sperti e, soprattutto, di Tina Cipollari tornati entrambi in trasmissione e che non perdono occasione per provocare Gemma a cui, tuttavia, nel corso degli anni, hanno dato anche consigli d’amore.