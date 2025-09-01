“Sono arrivata nella mia amata Venezia”, ci tiene a farci sapere sui social. E del resto ormai, più diva che influencer, Georgina Rodriguez prossima a diventare la signora dos Santos Aveiro (Ronaldo non è il cognome di Cristiano) passeggia sul red carpet con consumata disinvoltura.

Un anno in rosso fuoco, l’anno scorso in bianco sexy, quest’anno in lace long dress nero “vedo non vedo” e soprattutto il brilloccolo da tre milioni di euro targato CR7 in bella vista sull’anulare.

Quindi, sì, woman power e autoaffermazione di forza e bellezza. “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”, ha postato annunciando il matrimonio. L’anellone, sobriamente esibito in passerella, come il cazzotto in contesti più bellicosi, sottolinea l’idea.

Sposare un milionario resta sempre la più felice delle soluzioni per una bella ragazza disposta a sopportare i rigori di una vita agiata e la responsabilità di calcare il tappeto rosso tutti gli anni per lo stress di aver recitato se stessi. Un diamante è per sempre, o almeno fino al prossimo divorzio.