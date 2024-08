“Goodbye”, Joe Biden vive a Mosca: la serie tv russa che prende in giro il presidente Usa FOTO

La Russia prepara “Goodbye”, una serie tv che ha come protagonista un attore che fa la parodia di Joe Biden, l’attuale presidente americano 82enne, da sempre grande sostenitore degli sforzi ucraini. A realizzarla è il canale TNT, uno tra i più popolari in Russia.

La trama di “Goodbye”, la serie russa che prende in giro il presidente Usa Joe Biden

A recitare la parte di Biden è l’attore 46enne Dmitri Dyuzhev. La serie è decisamente comica e la trama abbastanza curiosa: un Joe Biden piuttosto dinamico malgrado l’età, non riuscendo a spiegarsi perché le sanzioni occidentali contro la Federazione Russa non stiano funzionando, decide di andare a verificare lui stesso andando in Russia. Il presidente però, appena arrivato perde i documenti d’identità e per sbarcare il lunario decide di restare in Russia ad insegnare inglese. Come qualsiasi altro straniero va a vivere in un tipico palazzo residenziale di epoca sovietica e fa amicizia con un vero “patriota” russo che lo aiuta a comprendere meglio “l’anima russa”.

“Goodbye” uscirà nel 2025. Ad annunciarla in una recente conferenza stampa è stato il regista Evgeny Nevsky. In Rete girano già da ora alcune immagini che ritraggono Joe Biden in versione russa.