Grande Fratello, corsa d’urgenza in ospedale: cosa è successo

Tanta paura per un’ex concorrente del Grande Fratello che è stata portata d’urgenza in ospedale a causa di un incidente.

Un incidente domestico avrebbe potuto trasformarsi in una vera tragedia per un’ex concorrente del Grande Fratello che, dopo la corsa in ospedale e dopo essersi ripresa, ha raccontato l’accaduto sui social pubblicando un video e un lungo messaggio su Instagram. La protagonista della vicenda, già in passato, ha vissuto momenti davvero difficili che è riuscita a superare con forza e coraggio.

L’ultimo episodio ha scatenato la preoccupazione dei suoi fan, ma fortunatamente, tutto è andato per il meglio. A rassicurare tutti, infatti, è state l’ex gieffina che ha svelato anche i dettagli dell’incidente domestico in seguito al quale è stata costretta ad andare in ospedale per ricevere le cure necessarie del caso.

Paura per l’ex Grande Fratello: cos’è successo a Francesca De Andrè

“È stato un incidente casalingo in un momento sovrappensiero”: inizia così la spiegazione di Francesca De Andrè che, per una disattenzione, ha scambiato un bicchiere di detersivo per yogurt. Una disattenzione pericolosa che ha portato l’ex concorrente del reality show in ospedale dove i medici l’hanno immediatamente sottoposta a tutte le cure del caso per scongiurare conseguenze gravi.

“Avendo io la lavatrice in cucina, ho veramente scambiato il vasetto dove avevo messo l’igienizzante dell’omino bianco, che è stato portato in ospedale per far studiare al centro antiveleni, per un residuo di yogurt che solitamente compro in barattoli di vetro”, ha aggiunto ancora la De Andrè.

“Ho sentito immediatamente che non era yogurt ma purtroppo è bastata anche una minima quantità a crearmi un danno enorme interiore perché all’interno di questo prodotto era presente acqua ossigenata e candeggina che sono riusciti ad arrivarmi e a passarmi in tutti gli organi interni”, scrive ancora Francesca allegando un video della decenza in ospedale dove “mi hanno fatto una quantità di analisi che ci vorrebbero cinque post, dove è chiaramente riportato che cosa effettivamente avevo ingerito accidentalmente e per il quale mi hanno ribaltata come un calzino”.

Tutto, fortunatamente, è andato per il meglio e, sotto il post, non sono mancati i commenti dei followers. “Io ci lavoro in ospedale e ne vedo assai di queste cose. Purtroppo può capitare, rimettiti presto”, scrive una signora. “Riprenditi presto”, “Non ti devi giustificare”, scrivono altri utenti. Non sono mancati, poi, i messaggi degli haters a cui Francesca ha risposto spiegando nei dettagli cos’è successo.