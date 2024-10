Grande Fratello, è arrivata la cicogna dopo tanto dolore: l’annuncio

La famiglia del Grande Fratello si allarga ancora: dopo tanto dolore è arrivata finalmente la cicogna, l’annuncio emoziona il web.

Grande gioia per la famiglia del Grande Fratello che si allarga ancora. Dopo la nascita di Noah, figlio di Guenda Goria e Mirko Gancitano, dopo l’arrivo di Camilla, figlia di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, dopo la nascita di Niccolò, figlio di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino e, in attesa della nascita del figlio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un’altra ex gieffina è diventata mamma per la prima volta.

L’annuncio ha scatenato l’entusiasmo del web perché per l’ex gieffina la gioia è arrivata dopo un grandissimo dolore. La nascita della piccola Luce ha così messo a posto tutti i pezzi del puzzle e fatto scoppiare d’amore il cuore dell’ex gieffina e del compagno.

Grande Fratello: chi è diventata mamma per la prima volta

La cicogna è arrivata per Selvaggia Roma, ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello Vip e il compagno Luca Teti. L’annuncio è arrivato con alcune storie pubblicate su Instagram da parte di papà Luca il quale ha svelato che, dopo aver tentato un parto naturale, i medici hanno optato per un taglio cesareo. Tutto, però, è andato per il meglio e i neo genitori hanno potuto abbracciare la piccola Luce.

“Mi sto riprendendo. 14 ore di travaglio no stop. Per poi fare il cesareo. Sono così felice di LUCE”, ha scritto la neo mamma mentre papà Luca ha aggiunto – “Super Mamma Sabrina (vero nome di Selvaggia Roma, ndr) sei stata fortissima. Ti amo da morire, grazie per avermi regalato questa gioia enorme“. Per Selvaggia si tratta della prima figlia mentre Luca Teti era già papà di Leo nato da una precedente relazione.

Luce è arrivata nella vita della coppia dopo il dolore vissuto nel 2022 quando Selvaggia aveva avuto un aborto spontaneo. “Il cuore della nostra piccola non batteva più, mi tengo stretto il mio dolore. E’ una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare. Purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore non batteva più. Vi prego di rispettarci”, erano state le parole di Selvaggia.

L’annuncio della gravidanza, invece, era arrivato lo scorso aprile. In questi mesi, l’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso emozioni e paure sui social ed ora che la sua vita da mamma è ufficialmente cominciata, è pronta a raccontare la sua nuova quotidianità con la piccola Luce.