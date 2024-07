Harry e la confessione su Meghan: “Non la porto più a Londra perché potrebbe essere attaccata con l’acido”

Il Principe Harry ha recentemente dichiarato che è “ancora pericoloso” per Meghan Markle tornare nel Regno Unito, motivo per cui la Duchessa di Sussex resterà in California ancora per un po’. Durante un’intervista per il documentario di ITV, “Tabloids on Trial”, Harry ha evidenziato come la stampa britannica abbia superato il limite, contribuendo significativamente al loro allontanamento dalla Royal Family.

La vita in California e le pressioni della stampa

Dal 2020, Harry e Meghan vivono in California con i loro figli, Archie e Lilibet. La coppia ha deciso di allontanarsi dalla famiglia reale non solo per motivi personali, ma anche a causa delle intense pressioni esercitate dalla stampa britannica. Secondo Harry, queste pressioni hanno accentuato la distanza tra loro e la Royal Family. L’intervista per il progetto di ITV “Tabloids on Trial” esplora gli illeciti e gli eccessi del giornalismo scandalistico, includendo testimonianze di figure come Hugh Grant, Paul Gascoigne e l’ex Primo Ministro Gordon Brown.

Le preoccupazioni e il riferimento a Lady Diana

Nell’intervista, Harry ha sottolineato come ogni sua dichiarazione sulla famiglia si trasformi in un flusso di abusi da parte della stampa. Ha espresso serie preoccupazioni per la sicurezza di Meghan, spiegando che basta un singolo individuo influenzato dalle notizie a mettere in pericolo la sua vita. “È ancora pericoloso”, ha detto, riferendosi al ritorno di Meghan nel Regno Unito, “e tutto ciò che serve è una persona che legge queste cose e che agisce in base a ciò che ha letto, che si tratti di un coltello o di un acido”.

Harry ha anche fatto un toccante riferimento a sua madre, Lady Diana, affermando che non era paranoica, ma aveva assolutamente ragione a denunciare le pressioni e le intrusioni che subiva. Ha sottolineato l’importanza della loro battaglia contro il trattamento scandalistico, ricordando che purtroppo Diana non è più presente per far emergere la verità.