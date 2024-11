Hey Joe: trailer, cast e trama del nuovo film di Claudio Giovannesi

Il 28 novembre esce in sala Hey Joe, l’ultimo film di Claudio Giovannesi con protagonista James Franco. Presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, Hey Joe, il cui titolo è un chiaro riferimento all’omonima canzone di Jimi Hendrix, è il quinto film da regista di Giovannesi.

Il regista e compositore, dopo aver scritto e diretto i film Fiore nel 2016, La paranza dei bambini nel 2019 e aver lavorato a due episodi della serie Gomorra, torna dietro la macchina da presa con una storia ambientata a Napoli negli anni Settanta. Il film uscirà nelle sale italiane il 28 novembre. Scopriamo trailer, cast e trama.

Hey Joe: trama e trailer del film

Dean Barry, un veterano di guerra americano del New Jersey, decide di tornare in Italia, a Napoli, dove anni prima, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha avuto una relazione con una donna del posto. Barry fa ritorno in Italia per poter conoscere il figlio, cercando di recuperare venticinque anni di assenza. Suo figlio, ormai diventato un uomo, è cresciuto negli ambienti della malavita. È stato poi adottato da un boss del contrabbando e non sembra avere alcuna intenzione di conoscere il padre americano scomparso.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 28 novembre.

Hey Joe: il cast del film

Il film è stato scritto dallo stesso Giovannesi in collaborazione con Massimo Braucci. I due hanno scritto insieme anche la sceneggiatura del film La paranza dei bambini, con la partecipazione di Roberto Saviano. Lo script del film aveva vinto l’Orso d’argento per la sceneggiatura al Festival di Berlino 2019.

Nel cast di Hey Joe spicca la presenza internazionale dell’attore hollywoodiano James Franco (127 ore, The Disaster Artist), che interpreta il ruolo di Dean Barry. Nel cast troviamo anche Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini, La notte più lunga dell’anno), Aniello Arena (Dogman, Fiore), Francesca Montuori e Giulia Ercolini.