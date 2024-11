I Simpson, l’ultima stagione ha finalmente svelato un mistero su Homer durato 35 anni

Nell’ultima stagione dei Simpson, la serie ha finalmente svelato un mistero su Homer che durava da 35 anni. La serie, infatti, nel corso di quella che dovrebbe essere l’ultima stagione, ha risposto a una domanda che in molti si sono posti fin dal suo debutto in tv, nel lontano 1989.

L’ultima stagione dei Simpson

Quella che dovrebbe essere la stagione conclusiva dell’iconica serie, la numero 36, va in onda negli Stati Uniti dal 29 settembre su Fox. Attualmente è ancora inedita in Italia. Dei diversi episodi della stagione si è parlato molto, con i fan che si sintonizzano sul canale per non perdersi neanche una battuta.

Le voci che circolano, in parte anche confermate dal mancato rinnovo della stagione successiva, parlano della stagione conclusiva dei Simpson. È una serie che da 35 anni accompagna la vita dei fan e non solo. Essendo quella dei Simpson la serie animata più longeva di sempre, è davvero difficile immaginare la sua fine, l’ultimo episodio e l’ultima battuta. Ma forse questa volta potrebbe davvero finire tutto.

I Simpson, il mistero svelato su Homer

In America, e di riflesso nel resto del mondo, si sta parlando di un episodio dei Simpson che ha finalmente svelato un mistero durato oltre 35 anni. Si fa riferimento all’episodio “Shoddy Heat”, il quarto della stagione, andato in onda il 27 ottobre. Il mistero riguarda il lavoro di Homer alla centrale nucleare, e come ha fatto a non farsi licenziare in tutti questi anni, nonostante i numerosi disastri combinati.

Nell’episodio viene spiegato che il padre di Homer, Abe Simpson, ha stretto un patto che garantiva al figlio di non finire mai disoccupato. I flashback mostrano che Abe lavorava come investigatore privato. Dopo la scomparsa del suo socio, Billy O’Donnell, il signor Burns dice in modo sinistro ad Abe che Billy ha preso un “biglietto di sola andata per il paradiso”.

Il signor Burns promette quindi ad Abe che darà a Homer un lavoro a vita alla centrale nucleare, in cambio della fine delle indagini sulla scomparsa di Billy.

Uno degli autori della serie, AI Jean, aveva già anticipato il mistero su Homer tramite X, pochi giorni prima della messa in onda dell’episodio. “Questa domenica un nuovo episodio risolverà un mistero che mi ha lasciato sempre perplesso fin dall’inizio dello show…”, ha scritto Jean.

Dopo questo mistero finalmente svelato i fan, che hanno accolto positivamente la rivelazione, si sono riversati sui social entusiasti, alimentando ancora di più il mito di quella che forse sarà l’ultima stagione dei Simpson.