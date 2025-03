Ida Platano spunta sui social con una foto che ha scatenato una miriade di commenti dai parte dei follower. L’ex Dama non sembra più lei

Il 2017 è stato l’anno della svolta di Ida Platano. Nata il 30 marzo 1982 da una famiglia numerosa, comincia a coltivare la passione per la cura dei capelli e le acconciature a 13 anni, che la conduce verso la professione come parrucchiera.

Poi il trasferimento, solo 4 anni più tardi, a Bergamo con il primo fidanzatino, diventato poi suo marito e da quale divorzia dopo circa 10 anni. Stabilitasi nella città lombarda Ida apre il suo salone di bellezza, Maison Glamour, dove tuttora lavora.

Ma Ida rincorre l’amore e dopo una relazione che le ha dato un figlio, Samuele, finita in maniera burrascosa, decide di tentare di realizzare il suo sogno a Uomini e Donne, dove in poco tempo diventa una dei personaggi più seguiti del Trono Over. E il resto è storia. Oggi l’amata hair stylist è fuori dagli studi di Canale 5, ma continua a incantare il suo pubblico sui social. E la recente foto non è passata inosservata.

Nuovo look di Ida Platano

Ida Platano torna a far parlare si sé. Le sue vicissitudini sentimentali sembrano ormai appartenere al passato ma il pubblico non l’ha di certo dimenticata. La relazione passata con Ricardo Guarnieri che li ha portati persino a Temptation Island nel 2018 sembra ormai preistoria, ma ha dato il posto ad un altro fallimento.

Nel 2002 infatti Ida torna a Uomini e Donne e incontra Alessandro Vicinanza, che scende le scale appositamente per lei. I due decidono di viversi fuori e per un anno si mostrano complici e innamorati ma giusto un anno più tardi arriva la notizia della rottura. Ida non si dà per vinta e ritorna nel dating show, ma da tronista, esperienza che però non si rivela per niente positiva perchè non le porta niente, se non l’ennesima delusione.

Quest’anno l’ex Dama non si è presentata dopo aver finito la stagione precedente con un trono incompiuto e parole sofferenti : “Sono sfortunata”. Tuttavia la parrucchiera siciliana continua a ricevere affetto dal pubblico che non ha smesso di seguirla sui social dove solo su Instagram vanta un seguito di oltre 700 mila follower. Ed è qui che recentemente una sua foto ha captato l’attenzione di tutti.

Ida è una bellissima donna ed essendo una professionista dei capelli è proprio con la chioma che ama sfogare di più la sua creatività in fatto di moda e di stile. L’ex Dama ha spesso cambiato look: i suoi capelli portati sempre lunghi sono stati sfoggiati lisci o ricci, biondi o scuri, ma l’acconciatura mostrata in una delle sue recenti storie risulta nuova.

Platano infatti è appara con i cappelli apparentemente più corti ( ma si presume li abbia raccolti dietro la nuca) e ricci. Un look decisamente diverso dal solito che la fa apparire diversa. Non sono mancati i commenti dei più curiosi.