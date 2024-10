Iddu – L’ultimo padrino: trailer, cast e trama del film con Toni Servillo

Il 10 ottobre esce in sala Iddu – L’ultimo padrino, film con protagonisti Elio Germano e Toni Servillo. Scopriamo trailer, cast e trama. Presentato in anteprima alla 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Iddu – L’ultimo padrino è un film scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.

Il film di Grassadonia e Piazza è liberamente ispirato al periodo della latitanza di Matteo Messina Denaro. La storia, in particolare, si ispira allo scambio di lettere tra Messina Denaro e l’ex sindaco di Castelvetrano Antonino Vaccarino intorno ai primi anni Duemila. Si tratta del terzo lungometraggio dei due registi e sceneggiatori, dopo i film Salvo (2013) e Sicilian Ghost Story (2017). Scopriamo trailer, cast e trama del film.

Iddu – L’ultimo padrino: la trama del film

Sicilia, primi anni Duemila. A Catello, un politico condannato per crimini mafiosi, viene proposta la libertà da parte dei servizi segreti in cambio del suo aiuto nel catturare il suo figlioccio, il boss mafioso Matteo. Catello accetta, iniziando uno scambio di lettere con Matteo, stanco della latitanza. La speranza è quella che il latitante, per errore, riveli informazioni riguardo il proprio nascondiglio.

Iddu – L’ultimo padrino: cast e trailer

Il cast del film è di assoluto livello. Il pluripremiato attore Toni Servillo interpreta Catello Palumbo ed Elio Germano veste in panni del latitante Matteo. A completare il cast troviamo Barbora Bobuľová, Daniela Marra, Tommaso Ragno e Fausto Russo Alesi. Servillo e Germano sono tra i due attori più di talento del nostro cinema, premiati entrambi con quattro David di Donatello ciascuno.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 10 ottobre.