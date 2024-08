Il Boss delle Cerimonie, Imma Polese e Antonio in costume tra champagne e ostriche. Il video

Imma Polese e Antonio de Il boss delle cerimonie si mostrano in costume tra champagne e ostriche: il video è virale.

Il boss delle cerimonie, il programma in onda su Real Time e dedicato ai matrimoni napoletani, è diventato un fenomeno nazionale regalando grandissima popolarità ai protagonisti. I padroni di casa del Castello in cui è ambientato il programma sono stati Imma Polese e il padre Don Antonio Polese che, dopo essere scomparso, ha lasciato l’eredità alla figlia.

Ora lei, insieme al marito Antonio, è diventata la star de Il castello delle cerimonie dove, non solo vengono organizzati matrimoni sfarzosi, ma anche varie feste per celebrare un battesimo o un diciottesimo. Tanto lusso e sfarzo ne Il castello delle cerimonie che, però, accompagnano l’imprenditrice e la sua famiglia anche nella vita di tutti i giorni. Un video in cui la figlia di Don Antonio si mostra in costume insieme al marito è diventato virale e scatenato diverse reazioni.

Il boss delle cerimonie: il video lussuoso di Imma Polese e Antonio che è diventato virale

In tutte le puntate de Il boss delle cerimonie, Donna Imma e Antonio si mostrano super eleganti nei loro abiti. Sempre impeccabili, accolgono gli ospiti del castello aiutandoli a vivere un vero e proprio sogno. Un sogno che, entrambi, vivono quando si concedono qualche momento di relax lontani dal castello. Anche la coppia, infatti, ha approfittato delle vacanze per rilassarsi e staccare la spina dal lavoro.

Sorridenti e in costume, Imma Polese e Antonio hanno così mostrato il luogo della loro vacanza pubblicando un video su Tik Tok che ha poi diviso il web. “Questo è solo l’antipasto“, dice lei mentre indossa un costume rosso intero e mostra non solo una bottiglia enorme di champagne, ma anche tante prelibatezze tra cui anche delle ostriche.

Il video, tuttavia, non solo è diventato virale ma ha anche scatenato gli utenti che hanno inondato di critiche il post al punto che, poi, la coppia ha tolto a tutti la possibilità di commentare. A distanza di giorni, poi, ai microfoni de La Repubblica, Imma Polese ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando l’accaduto:

“Si tratta di una bottiglia da meno di 20 euro, la barca è di amici e le ostriche costano meno di un euro l’una. Queste polemiche le lasciamo a chi le fa, non abbiamo dichiarazioni da fare”.