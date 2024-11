Il gladiatore 2: trailer, cast e trama dell’attesissimo sequel di Ridley Scott

Il 14 novembre esce in sala Il gladiatore 2, attesissimo sequel diretto da Ridley Scott. Il regista torna su uno dei suoi film più iconici, Il gladiatore, uscito nell’ormai lontano 2000, con protagonista Russell Crowe. A distanza di 24 anni, il regista britannico firma la regia e la produzione di un sequel che promette davvero tanto, per la gioia di tutti i fan.

Incastonato nell’immaginario collettivo del pubblico Il gladiatore, grazie alla sua epicità, alla spettacolarità visiva e alla sconfinata tecnica di Scott, vanta ancora oggi una vastissima schiera di fan in tutto il mondo. Dopo una lunga gestazione produttiva, e un altrettanto intensa fase di scrittura, quest’anno il sequel sta per arrivare nelle sale, annunciandosi come uno dei film più attesi dell’anno. Il film uscirà in sala il 14 novembre. Scopriamo trailer, cast e trama.

Il gladiatore 2: trama e trailer del film

Circa 30 anni dopo gli eventi del primo capitolo, dopo la morte di Massimo Decimo Meridio, il giovane Lucio, nipote di Marco Aurelio e figlio di Lucilla, viene ridotto in schiavitù. Il ragazzo è costretto a combattere nel Colosseo, dopo che la sua patria è stata conquistata da due tirannici imperatori che governano Roma: Caracalla e Geta.

Bagnato da uno spirito di rabbia e di rivalsa immenso, con il destino dell’Impero in bilico, Lucio dovrà affrontare numerosi pericoli e altrettanti nemici. Facendo affidamento a una forza interiore che riscopre nel suo passato, e all’onore che comporta, il ragazzo farà di tutto per riportare il popolo di Roma alla sua eterna gloria.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 14 novembre.

Il gladiatore 2: il cast del film

Il film diretto da Ridley Scott ha un cast davvero d’eccezione. Paul Mescal (Aftersun, Estranei) interpreta il ruolo del protagonista, quello di Lucio Vero. Pedro Pascal (The Last of Us, Il talento di Mr. C, Il Trono di Spade), veste i panni di Marco Acacio.

Fanno parte del cast anche Connie Nielsen (Il gladiatore, Wonder Woman), Joseph Quinn (Stranger Things, I Miserabili), Fred Hechinger (Vox Lux, Kraven – Il cacciatore) e Derek Jacobi (Il gladiatore, Il discorso del re). A impreziosire ulteriormente un cast già di altissimo livello, c’è anche la partecipazione al film del due volte premio Oscar Denzel Washington.