Il nuovo luminoso volto di Lindsay Lohan ha scatenato un intenso dibattito tra i suoi fan e gli addetti ai lavori della bellezza.

C’è chi ha parlato di un intervento di alieni, chi di una spesa di 300 mila dollari in chirurgia plastica.

Più in concreto pare che il merito vada alla anti-aging specialist Radmila Lukian di Dubai.

La recente trasformazione di Lindsay Lohan ha convinto un famoso chirurgo plastico che la donna sia stata “rapita dagli alieni”.

La star di Mean Girls, 38 anni, ha stupito i fan con il suo aspetto giovanile in recenti eventi pubblici, in un momento di rinascita della sua carriera dopo anni di lontananza da Hollywood.

Il look luminoso di Lohan ha scatenato un dibattito tra i fan, che hanno cercato di capire quali procedure la star abbia seguito per ottenere questo aspetto vibrante.

Tutto questo dopo che il padre, Michael Lohan, ha negato che la figlia si fosse mai sottoposta a interventi di chirurgia plastica, ma ha rivelato che si era sottoposta a “peeling, filler e Botox”.

Lindsay Lohan in cura dagli Alieni?

Il dottor Jonny Betteridge, medico estetico, ha recentemente affermato che la star avrebbe potuto spendere fino a 300mila dollari in interventi di chirurgia plastica per ottenere questo aspetto.

All’inizio di questo mese Lindsay ha mostrato il suo viso luminoso e giovane in un nuovo selfie con la specialista anti-invecchiamento, la dottoressa Radmila Lukian.

Lukian è la fondatrice del Lucia Aesthetic & Dermatology Center di Dubai, dove Lindsay vive con il marito Bader Shammas e il loro figlio di 16 mesi, Luai.

Bader Shammas è un cittadino kuwaitiano e membro della famiglia Shammas, una delle più amate famiglie cristiane del Kuwait.

“Con la mia cara @dr radmila Lucian per dedicarci un po’ di tempo alla cura della pelle”, ha scritto nello snap condiviso nelle sue Stories.

In precedenza, il dottor Jonny Betteridge, medico estetico, aveva affermato che la star avrebbe potuto spendere fino a 300mila dollari in interventi di chirurgia plastica per ottenere questo aspetto.

Betteridge, fondatore della clinica londinese JB Aesthetics e con esperienza in medicina d’urgenza, terapia intensiva e anestesia, ha condiviso un video su Instagram in cui elenca i ritocchi estetici che, a suo avviso, l’attrice ha dovuto subire.

Le varie ipotesi di intervento

Tra gli interventi chirurgici a cui, secondo Betteridge, si è sottoposta la star di Genitori in trappola, ci sono un lifting al viso, un intervento alla palpebra superiore, un intervento al naso e un lifting chirurgico alle sopracciglia.

Ha affermato che molto probabilmente si era sottoposta a “un certo grado di lifting chirurgico” e che questo era stato eseguito con un “approccio endoscopico”, il che significa che era minimamente invasivo.

Pensa anche che l’attrice abbia fatto “botox, lifting delle labbra, filler per le labbra e faccette”.

Betteridge ha anche analizzato la pelle della Lohan nelle sue ultime foto ed è giunto alla conclusione che si è sottoposta a un “resurfacing laser” e ha seguito “una routine di cura della pelle guidata da un dermatologo”.

“E il costo di tutto questo, sommando tutto, si aggirerebbe tra i 200.000 e i 300.000 dollari”.

Il viso di Lindsay è apparso impeccabile e teso durante le ultime uscite.

La star ha svelato la sua routine di cura della pelle a bassa manutenzione in una chiacchierata di ottobre con Allure.

L’attrice di Mean Girls ha dichiarato che il suo obiettivo principale in fatto di bellezza è “prendersi cura della pelle”, ma ha ammesso di essersi cimentata in passato con “laser, Morpheus e IPL”.

Al mattino usa un asciugamano freddo per il viso e la crema concentrata idratante lenitiva Avène Redness Expert o la crema lenitiva rigenerante Tolérance Control dello stesso marchio, che lei elogia per essere “leggera e idratante e non eccessivamente unta”.