Il Paradiso delle Signore anticipazioni 9-13 settembre: inizio in salita per Marta

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore per la settimana che va dal 9 al 13 settembre annunciano problemi per Marta.

Partenza bomba per Il paradiso delle signore che, dopo la lunga pausa estiva, tornerà in onda, nel pomeriggio di Raiuno, da lunedì 9 settembre, al termine di ogni puntata de La volta buona, il programma condotto, per il secondo anno consecutivo, da Caterina Balivo. La nuova stagione della soap opera di Raiuno regalerà, sin dalle prime puntate, colpi di scena e sorprese incredibili ai telespettatori che, lo scorso maggio, hanno dovuto ingoiare un boccone amaro per l’addio di Vittorio Conti.

Il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni, infatti, ha dovuto lasciare Milano per vivere di nascosto il suo amore con Matilde in seguito alla denuncia di Tancredi ma, nonostante l’addio del personaggio cardine, la soap non deluderà affatto i propri telespettatori e, durante la prima settimana di programmazione, stupirà tutti con ciò che dovrà affrontare Marta.

Il paradiso delle signore, anticipazioni settembre: cosa accadrà a Marta

Nelle puntate della nona stagione de Il paradiso delle signore, in onda dal 9 al 13 settembre, Marta si occuperà della gestione della Galleria Milano Moda e tra le varie decisioni difficili da prendere, ci sarà quella relativa alla scelta della nuova stilista che dovrà prendere il posto di Flora Ravasi. Non riuscendo a prendere una decisione e, temendo di creare problemi alla Galleria, Marta deciderà di chiedere aiuto a Vittorio Conti scatenando, però, la rabbia di Tancredi che non prenderà affatto bene l’iniziativa della giovane.

Nel frattempo, a Milano, arriverà un uomo misterioso che si ritroverà subito ad avere uno scontro con Marta. Si tratta di Enrico Brancaccio, carabiniere amico di Armando che è riuscirà a trovargli un posto all’interno del magazzino. Su Enrico, però, aleggia un alone di mistero a causa del suo passato di cui, nessuno, pare sia a conoscenza. L’uomo, infatti, ha una serie di segreti e, inizialmente, farà di tutto per non svelare la sua identità.

Nelle prime puntate della nuova stagione, inoltre, oltre al cambiamento del rapporto tra Matteo e Maria, il pubblico assisterà anche all’arrivo di Odile, la figlia della contessa Adelaide. La giovane, nonostante i contrasti del passato, per provare a ricucire il rapporto con la madre, deciderà non solo di trasferirsi definitivamente a Milano, ma anche di andare a convivere con la madre presso la Villa Guarnieri causando problemi anche ad Umberto che riceverà una telefonata preoccupante sulla reputazione della ragazza.