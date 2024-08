Il Paradiso delle Signore 9 prime puntate settembre: Matteo e Maria, cambierà tutto (subito)

Il paradiso delle signore 9 è pronto a regalare nuovi colpi di scena: tra Matteo e Maria cambierà tutto nelle prime puntate di settembre.

Gli attori de Il paradiso delle signore hanno trascorso l’estate sul set per regalare al pubblico di Raiuno nuove emozioni nelle puntate della nona stagione in onda dal 9 settembre. Sin dai primi appuntamenti, le emozioni e i colpi di scena non mancheranno e i primi riguarderanno, in particolare, Matteo e Maria per i quali tutto cambierà dando il via a nuove dinamiche all’interno del famoso magazzino.

Al centro della trama della nona stagione della soap opera di Rai Uno, però, ci sarà anche Agata che non riuscirà a nascondere i propri sentimenti per Roberto il quale, per evitare fraintendimenti e problemi futuri, sarà costretto a prendere una decisione importanti.

Spoiler Il paradiso delle signore 9: il futuro di Matteo e Maria

Le prime puntate de Il paradiso delle signore 9 regaleranno amare sorprese a Matteo e Maria il cui sogno di vivere una storia serena e tranquilla si scontrerà ben presto con la realtà. I due ragazzi, infatti, non riusciranno a stare insieme e, almeno inizialmente, saranno costretti a vivere un amore a distanza con tutte le conseguenze del caso. Maria, infatti, sarà concentrata sulla propria carriera.

Dopo aver accettato l’offerta di collaborare con lo stilista Defois che l’ha voluta fortemente nella sua scuderia, deciderà di fermarsi ancora in Francia rinviando il ritorno in Italia. Una decisione che, però, avrà delle conseguenze, soprattutto sulla sua vita sentimentale perché Matteo tornerà a Milano ritrovandosi ben presto a collaborare con Marcello e Roberto nella gestione del grande magazzino milanese.



Spoiler Il paradiso delle signore 9: il futuro di Matteo e Maria (Fonte Raiplay) – Blitzquotidiano.it

Ad aggravare la situazione aggravando i contrasti tra i due Matteo e Maria sarà l’intromissione di Ciro Puglisi che farà pressione affinché i due si sposino il prima possibile. Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 9 che potrebbero regalare al pubblico anche un clamoroso ritorno, inoltre, svelano che Agata si renderà conto di non aver ancora dimenticato Roberto Landi e proverà ad avvicinarsi nuovamente a lui inconsapevole dell’omosessualità dell’imprenditore.

Per evitare di far soffrire la ragazza e avere, poi, ulteriori problemi, Roberto si allontanerà assumendo anche un atteggiamento scontroso. Pur di evitare disguidi rischierà di farsi odiare e, inoltre, proverà a proteggere la propria vita privata facendo in modo che la notizia del suo fidanzamento con Mario non venga a galla. L’atteggiamento di Roberto causerà un forte dolore in Agata che, dopo aver avuto in lui una spalla nella scorsa stagione, si ritroverà ad avere intorno una persona scostante e fredda.