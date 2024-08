Il Paradiso delle signore, fiocco azzurro: l’attrice è diventata mamma

Fiocco azzurro per la famiglia de Il paradiso delle signore che, in vista della nuova stagione, si allarga: l’attrice è diventata mamma.

Il paradiso delle signore tornerà in onda a settembre con una nuova stagione ricca di colpi di scena ed emozioni come anticipano le riprese attualmente in onda. Nelle nuove puntate potrebbero esserci importanti ritorni dopo la scelta di Alessandro Tersigni di lasciare la soap opera di Rai Uno e dire addio al suo Vittorio Conti. Tra i personaggi del passato che hanno lasciato un piacevole ricordo nei fan e che sperano di poterla rivedere nuovamente nel famoso magazzino c’è la giornalista Violetta Sforza.

Quest’ultima faceva parte dei personaggi della prima stagione ma oggi l’attrice non nasconde la voglia di poter tornare ad interpretare questo ruolo. In attesa di capire se tornerà o meno nel cast, l’attrice è già al settimo cielo per aver realizzato il suo più grande sogno: diventare mamma dopo aver combattuto contro l’endometriosi.

Il paradiso delle signore: è nato Noah

La giornalista Violetta Sforza, nella prima stagione de Il paradiso delle signore, era interpretata da Guenda Goria e ad essere diventata mamma è stata proprio lei. La primogenita di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha dato alla luce il piccolo Noah, frutto del suo amore con Mirko Gancitano. Dopo essersi conosciuti in vacanza, i due non si sono più lasciati e più volte hanno dichiarato di volere un figlio.

Quel figlio tanto desiderato è finalmente arrivato riempiendo di gioia il cuore non solo dei genitori, ma anche dei nonni. “Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte. Eccoti Noah“, ha scritto mamma Guenda sui social condividendo la prima foto del suo bambino.

L’immagine è subito diventata virali con fan e amici che li hanno inondati di affetto. Successivamente, Guenda ha pubblicato altre foto al mare con Noah, non nascondendo il momento di felicità che sta vivendo. “San Lorenzo, queste stelle che cadono sono le mie lacrime di gioia per te”, ha scritto Guenda guardando con gli occhi felici il suo bambino.

Immediata la reazione di nonna Maria Teresa Ruta: “E le lacrime della nostra grande felicità per te“, ha scritto la conduttrice che è sempre stata accanto alla figlia supportandola nei momenti difficili e condividendo con lei anche i momenti più belli. Per Guenda Goria, dunque, è un momento magico che potrebbe concludersi con il suo ritorno sul set.