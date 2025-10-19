Il Principe William e la Principessa Kate, nuove rivelazioni di due autrici che conoscono bene i segreti del futuro re d’Inghilterra e di sua moglie.

William e Kate festeggeranno il loro 15° anniversario di matrimonio il prossimo aprile, e sarà senza dubbio un traguardo memorabile dopo lo stress e le tensioni degli ultimi tempi.

“Ho trascorso ore con Kate Middleton: c’è un cambiamento notevole quando le telecamere si fermano”. Ecco come sono lontano dai riflettori, rivelano le esperte reali Katie Nicholl e Anna Pointer sul Mirror.

“Hanno passato così tanto e, naturalmente, ogni anno che Kate trascorrerà sarà un altro anno senza cancro, un anno che varrà davvero la pena ricordare.”

Sebbene il tumulto che lei e William hanno vissuto potrebbe spingere qualsiasi coppia al limite, sembra che per loro sia esattamente l’opposto.

“Sono stata con loro in molte occasioni, e quando le telecamere si spengono, spesso li vedi allontanarsi e Kate gli mette un braccio intorno alla vita, o lui le mette una mano nella parte bassa della schiena”, dice Katie, autrice della biografia Kate: The Future Queen.

William, Kate e tanto English humour

“C’è una bella vicinanza tra loro, e mentre all’inizio del loro matrimonio sembravano timidi nell’esprimersi in pubblico, ora sono molto più sicuri di sé”.

Secondo l’autore di articoli sulla famiglia reale Christopher Andersen, autore del libro The King del 2022, un comune senso dell’umorismo “malizioso” è stato “una delle cose più importanti che li ha uniti”.

Sebbene suggerisca che abbiano attenuato le battute per il bene delle giovani orecchie in casa, Christopher aggiunge: “Riescono ancora a farsi piegare in due dalle risate”. Lo stesso William rivelò durante la loro intervista di fidanzamento trasmessa in televisione nel 2010: “Siamo con i piedi per terra. Ci prendiamo spesso in giro a vicenda, e lei ha un sacco di abitudini che mi fanno ridere e sulle quali la prendo in giro”. Come genitori di tre bambini vivaci, le occasioni romantiche potrebbero essere meno frequenti ultimamente, ma la coppia si sforza ancora di trovare del tempo per sé.

Ad aprile, dopo una visita ufficiale all’Isola di Mull – che coincideva con il loro 14° anniversario di matrimonio – presero un traghetto pubblico per Iona per una breve vacanza. Invece di soggiornare in un hotel di lusso, optarono per un alloggio indipendente in un remoto lodge di campagna. Condivisero anche una foto su Instagram di loro due con le braccia al collo e le teste vicine.

Si dice anche che, mentre si rilassano ad Anmer Hall, la loro casa nel Norfolk, spesso si intrufolino per serate tranquille nei pub vicini, dove la gente del posto li lascia in pace. Tuttavia, la vita coniugale non è sempre rose e fiori e, come chiunque altro, ogni tanto incontrano qualche spinoso problema. “Stanno insieme da quasi un quarto di secolo. Certo, ci saranno degli intoppi”, dice Katie.

Con i piedi per terra

Sebbene non sembri esserci una formula magica per il successo del loro matrimonio, la storia d’amore tra William e Kate ha impiegato del tempo per evolversi, coprendo un decennio dal loro primo incontro nel 2001 al loro matrimonio.

“Quando hanno iniziato a frequentarsi all’università di St Andrews, William ha beneficiato di un divieto assoluto di accesso ai media, che gli ha permesso di vivere una vita piuttosto normale”, dice Duncan. “Questo li ha aiutati a costruire solide basi, spesso mancanti in altri matrimoni reali”.

Anche l’attrazione fisica è stata costante nella loro relazione, e la sera in cui William vide la sua futura sposa sfilare in passerella con un abito trasparente a una sfilata di moda studentesca, disse agli amici: “Wow, Kate è sexy!”

Negli anni successivi, gli esperti di linguaggio del corpo hanno spesso notato la loro alchimia, e Kate ha spesso infranto il protocollo reale dando pubblicamente una pacca sul sedere a William.

Lo scrittore reale Tom Quinn, autore di Gilded Youth: An Intimate History Of Growing Up In The Royal Family, ha affermato che i due hanno avuto accesi litigi nel corso degli anni, suggerendo che risolvano la tensione in un modo insolito ma efficace. “William e Kate si tirano cuscini. La situazione è sempre sotto controllo. Non si intensifica”, ha detto. Un aspetto su cui si vocifera che si siano scontrati di recente è l’istruzione di George.

Ora al suo ultimo anno alla Lambrook School nel Berkshire, si dice che Kate sia riluttante a farlo andare a Eton, come William e Harry, e fonti interne affermano che preferirebbe che avesse un’esperienza più rilassata al Marlborough College, dove ha frequentato gli A-level. “Se Kate desidera ardentemente che George vada a Marlborough, penso che probabilmente otterrà ciò che vuole”, dice Duncan. “Sembra che questa sia la dinamica, non in senso scortese, ma sembra che lei sia il genitore principale.”

Se tuttavia Kate concordasse che la tradizionale Eton sia più appropriata, ci sarebbero dei vantaggi. “Eton è vicina alla loro casa di Adelaide Cottage, quindi vedrebbero George spesso. Questo potrebbe renderla la prima scelta”, dice Duncan.

Avere a che fare con tre adolescenti in un futuro non troppo lontano potrebbe tuttavia comportare ulteriori ostacoli. “Affronteranno le stesse sfide genitoriali che tutte le mamme e i papà affrontano”, dice Duncan. “Ci saranno potenziali ostacoli in futuro, ma al momento le cose sembrano andare davvero bene per William e Kate.”