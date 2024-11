Il ragazzo dai pantaloni rosa: trailer, cast e trama del film di Margherita Ferri

Il 7 novembre esce in sala Il ragazzo dai pantaloni rosa, film diretto da Margherita Ferri. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 23 ottobre, Il ragazzo dai pantaloni rosa è il secondo film da regista di Margherita Ferri.

Margherita Ferri, che aveva debuttato nel 2018 con Zen sul ghiaccio sottile, nel corso della sua giovane carriera ha diretto alcuni episodi di serie tv come Zero (2021), Bang Bang Baby (2022) e Status (2014). Da sceneggiatrice ha lavorato alla produzione del suo film di debutto e a quella del film horror The Nest (2019) di Roberto De Feo.

Per il film Il ragazzo dai pantaloni rosa, la regista si ispira alla storia vera di Andrea Spezzacatena, quindicenne vittima di bullismo che si tolse la vita il 20 novembre del 2012. Il film esce in sala il 7 novembre. Scopriamo trailer, cast e trama.

Il ragazzo dai pantaloni rosa: trama e trailer del film

Il film prende il nome da una pagina Facebook creata nel 2012 per bullizzare un quindicenne, Andrea Spezzacatena. Un giorno sua madre Teresa sbaglia il lavaggio dei pantaloni che aveva regalato al figlio per il suo compleanno, uscendo dalla lavatrice tinti di rosa. Il ragazzo non sembra preoccuparsi troppo della cosa, decidendo di indossare lo stesso i pantaloni il giorno dopo a scuola.

A scuola, però, i suoi pantaloni rosa scatenano i suoi compagni, che lo prendono di mira perseguitandolo con continue umiliazioni. Un giorno, su Facebook, viene creata una pagina dal titolo Il ragazzo con i pantaloni rosa, che suscita le immediate reazioni degli utenti, tra violenza verbale, scherno e offese di ogni tipo. Andrea, che non può e non riesce a far finta di nulla, disperato e vittima di un violento cyberbullismo, decide di togliersi la vita.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 7 novembre.

Il ragazzo dai pantaloni rosa: il cast del film

Nel cast del film troviamo diversi attori noti, tra questi alcuni giovanissimi. Caludia Pandolfi (I peggiori giorni, Auguri professore, Siccità) interpreta il ruolo di Teresa, la madre di Andrea. Samuele Carrino (Spaccapietre) veste i panni di Andrea Spezzacatena. Fanno parte del cast anche Sara Ciocca (La vita accanto, Io sono l’abisso), Corrado Fortuna (Una fidanzata per mia moglie, Un weekend particolare) e Andrea Arru (Di4ri).