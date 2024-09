Il tempo che ci vuole: trailer, cast e trama del film diretto da Francesca Comencini

Il 26 settembre esce nelle sale Il tempo che ci vuole, l’ultimo film di Francesca Comencini. Scopriamo trailer, cast e trama. Presentato fuori concorso all’81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il nuovo film di Francesca Comencini sarà disponibile nelle sale dal 26 settembre.

Figlia dello storico sceneggiatore e regista Luigi Comencini, Francesca nel corso della sua carriera ha già scritto e diretto diversi film e documentari di livello, dimostrando in particolare una spiccata sensibilità per il cinema drammatico. Il suo ultimo lavoro, Il tempo che ci vuole, ha già ricevuto critiche molto positive, alcune delle quali lo celebrano come la sua opera migliore. Ora non resta che aspettare l’uscita nelle sale, programmata per il 26 settembre, e quindi il parere del pubblico. Scopriamo trailer, cast e trama del film.

Il tempo che ci vuole: la trama del film

Luigi e Francesca, padre e figlia, condividono una grande passione, quella per il cinema. Siamo in Italia durante gli anni di piombo, periodo complesso caratterizzato dalle lotte sociali e politiche. La bambina segue il padre regista sui set, perdendosi in quel mondo d’immaginazione e magia che solo il cinema può regalare. Una volta cresciuta, la ragazza patisce la grandezza e la fama di Luigi e il rapporto tra padre e figlia cambia radicalmente, segnando una spaccatura netta con la spensieratezza e i giorni felici dell’infanzia. Molto del contenuto di questo film è figlio di uno sguardo autobiografico della regista.

Il tempo che ci vuole: cast e trailer

Il cast del film è affidato principalmente ai due attori protagonisti: Fabrizio Gifuni, che interpreta Luigi e la giovane Romana Maggiora Vergano, che veste i panni di Francesca. Gifuni è senza dubbio uno dei migliori attori italiani in circolazione, vincitore del David di Donatello al miglior attore non protagonista per Il capitale umano e del David di Donatello al miglior attore protagonista per Esterno notte. Romana Maggiora Vergano ha raggiunto una certa notorietà grazie al film C’è ancora domani. La sua interpretazione nella pellicola di Paola Cortellesi le è valsa una candidatura ai David di Donatello nella categoria di miglior attrice non protagonista.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 26 settembre.